Coppa del mondo sci alpino 2022: date, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Le Olimpiadi Invernali di Pechino si sono ormai concluse, ma lo sport e il sogno azzurro non si ferma perché ora gli atleti sono pronti a gareggiare, ancora una volta sulle piste da sci, per l’assegnazione della Coppa del Mondo Generale e delle Coppe di Specialità. Ma quando e dove vedere le gare in diretta tv?

Il programma della Coppa del Mondo sci alpino 2022 maschile

Il calendario è molto fitto e le gare prenderanno il via sabato 26 febbraio per concludersi domenica 20 marzo, con le finali di Courchevel-Meribel. Di seguito, troverete il calendario completo con tutte le date e gli orari per la coppia del mondo di sci alpino maschile:

Garmisch-Patrnkirchen: Sabato 26 marzo (Slalom speciale prima manche alle 9.15, la seconda alle 12.15), Domenica 27 marzo (Slalom speciale prima manche alle 8.55, la seconda alle 12.15);

Sabato 26 marzo (Slalom speciale prima manche alle 9.15, la seconda alle 12.15), Domenica 27 marzo (Slalom speciale prima manche alle 8.55, la seconda alle 12.15); Kvitfjell-Lillehammer: Venerdì 4 marzo 8discesa libera ore 11.15); Sabato 5 marzo (discesa libera ore 11.30), Domenica 6 marzo (Super G ore 11);

Venerdì 4 marzo 8discesa libera ore 11.15); Sabato 5 marzo (discesa libera ore 11.30), Domenica 6 marzo (Super G ore 11); Flachau : Mercoledì 9 marzo (Slalom night event prima manche alle 17.30, la seconda alle 20.30)

: Mercoledì 9 marzo (Slalom night event prima manche alle 17.30, la seconda alle 20.30) Kraniska Gora : Sabato 12 marzo (Slalom gigante prima manche alle 9.15, la seconda alle 12.30), Domenica 13 marzo (Slalom gigante prima manche alle 9.15, la seconda alle 12.30)

: Sabato 12 marzo (Slalom gigante prima manche alle 9.15, la seconda alle 12.30), Domenica 13 marzo (Slalom gigante prima manche alle 9.15, la seconda alle 12.30) Courchevel: Mercoledì 16 marzo (discesa libera ore 9.45), Giovedì 17 marzo (Super G ore 11), Venerdì 18 marzo (Parallelo, ore 11.45), Sabato 19 marzo (slalom gigante, prima manche alle 8.45), Domenica 20 marzo (slalom speciale, prima manche alle 10.30).

Coppa del mondo di sci alpino 2022 femminile: il calendario

Crans Montana : Sabato 26 febbraio (discesa libera, ore 10.30); domenica 27 febbraio (discesa libera, ore 10)

: Sabato 26 febbraio (discesa libera, ore 10.30); domenica 27 febbraio (discesa libera, ore 10) Lenzerheide : Sabato 5 marzo (Super G ore 10), Domenica 6 marzo (slalom gigante prima manche alle 10, la seconda alle 13.30);

: Sabato 5 marzo (Super G ore 10), Domenica 6 marzo (slalom gigante prima manche alle 10, la seconda alle 13.30); Are: Venerdì 11 marzo (slalom gigante prima manche alle 14.45, la seconda alle 18), Sbaato 12 marzo (slalom speciale prima manche alle 10.30, la seconda alle 13.30);

Venerdì 11 marzo (slalom gigante prima manche alle 14.45, la seconda alle 18), Sbaato 12 marzo (slalom speciale prima manche alle 10.30, la seconda alle 13.30); Courchevel: Mercoledì 16 marzo (discesa libera ore 11.15), Giovedì 17 marzo (Super G ore 9.45), Sabato 19 marzo (Slalom gigante prima manche alle 10.30), Domenica 20 marzo (slalom speciale prima manche alle 8.45).

Dove vedere le gare: diretta tv e streaming

Dal prossimo 26 febbraio fino al 20 marzo le gare di Coppa del mondo di sci alpino 2022 saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Per seguirle in streaming, invece, bisognerà collegarsi su Discovery+, Sky Go, Now, DAZN e TimVision.