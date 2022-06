Cristiano Ronaldo alla Roma, un audio fa impazzire i tifosi: le ultime novità su CR7

Cristiano Ronaldo alla Roma? L’indiscrezione fa ‘sognare’ e impazzire i tifosi giallorossi che stanno sperando di vedere in Italia, nella propria squadra del cuore, un calciatore che fa invidia a molti, un ‘campione’ assoluto. Cristiano Ronaldo, numero 7, pare voglia andare via dal Manchester United per continuare a giocare la Champions, torneo continentale di cui lui è il miglior marcatore della storia.

Tra le varie voci si era parlato, nei giorni scorsi, di un possibile acquisto da parte del Bayern Monaco, ma il club ha smentito. Faranno lo stesso anche le due squadre della Serie A, quindi Juventus e Roma?

Cristiano Ronaldo giocherà con la Roma?

C’è chi pensa che Cristiano Ronaldo torni in Italia, probabilmente proprio alla Juventus dove ha giocato per tre anni prima di essere ‘acquistato’ dal Manchester United. Poi, c’è chi spera che il campione arrivi a Roma, nel club giallorosso di Mourinho, che ha già allenato il calciatore portoghese: ma sarà davvero così?

I tifosi della Roma ci stanno credendo (e sperando), ancora di più dopo quelle note audio che circolano sui gruppi WhatsApp da giorni e che danno per certo una mega presentazione all’Olimpico. Secondo quelle indiscrezioni, che di ufficiale non hanno ancora nulla, il club avrebbe prenotato l’Olimpico per una presentazione, in programma la sera di mercoledì 29 giugno: i tifosi accoglieranno Cristiano Ronaldo?

Ci sarà davvero la presentazione all’Olimpico il 29 giugno?

Voci, indiscrezioni, nulla di certo. Sui social, su Instagram, il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha detto la sua su questa vicenda: ‘Mi stanno arrivando tantissime domande su Ronaldo alla Roma. Se avessimo avuto riscontri ne avremmo già parlato. Non ci risulta nulla di nulla. (…). Mi sembra di rivivere la storia di Guardiola alla Juventus’.

Ma sono davvero speranze infondate o qualcosa di vero in quelle note audio c’è? Non ci resta che aspettare per capire cosa deciderà di fare il club giallorosso. Certo è che i tifosi stanno ‘impazzendo’ ancora prima di sapere la verità!