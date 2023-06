Dove e a che ora vedere Spagna-Italia di Nations League in diretta tv? Orari e canali

[adrotate group="9"]

Italia e Spagna si ritrovano di fronte per l’ennesima volta in una competizione internazionale, questa volta per contendersi un posto nella finale di Nations League 2023. Una sfida infinita, che ha segnato la storia del calcio europeo e mondiale, tra due squadre che si conoscono bene e che hanno sempre regalato emozioni, gol e spettacolo. Dalla vittoria azzurra ai Mondiali del 1994 alla sconfitta agli Europei del 2012, passando per il pareggio nella finale di Confederations Cup del 2013 e il successo spagnolo nella semifinale di Nations League del 2021, Italia e Spagna hanno sempre dato vita a partite equilibrate e combattute, in cui il risultato è stato spesso deciso da episodi o da colpi di genio.

Nations League 2023: dove vedere la semifinale Italia-Spagna

La partita tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport Uno alle ore 20:45 di oggi 15 giugno 2023. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv. Per chi preferisce la radio, la cronaca sarà disponibile su Rai Radio Uno. Per chi vuole rimanere aggiornato sui risultati e le statistiche della Nations League, può consultare il sito ufficiale della Uefa o l’app dedicata.

L’Italia di Mancini e la voglia di riscatto

Gli azzurri vogliono riscattare la sconfitta subita a San Siro nell’ottobre 2021, quando le Furie Rosse si imposero per 2-1 e poi persero la finale contro la Francia. Mancini ha a disposizione una rosa ampia e di qualità, con giocatori esperti come Donnarumma, Jorginho, Verratti e Immobile, ma anche giovani talenti come Zaniolo, Raspadori e Gnonto. Il ct ha provato diverse soluzioni in attacco, ma sembra orientato a schierare Chiesa sulla destra, Immobile al centro e Raspadori sulla sinistra. In difesa, Acerbi e Toloi dovrebbero affiancare Di Lorenzo e Spinazzola, mentre il centrocampo sarà composto dal trio Barella-Jorginho-Verratti.

Cosa aspettarsi da una partita che promette scintille

Italia e Spagna si affrontano per la 39esima volta nella loro storia; L’ultimo precedente risale al 6 ottobre 2021, quando la Spagna ebbe la meglio sull’italia. La partita fu equilibrata e intensa, con poche occasioni da gol e molta lotta a centrocampo. Si prevede uno scenario simile anche per la semifinale di Nations League, con due squadre che si rispettano e che cercheranno di imporre il proprio gioco. Chi riuscirà a essere più cinico e concreto avrà maggiori possibilità di accedere alla finale, dove ad aspettarlo ci sarà la Croazia, che ha battuto l’Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari. Si prospetta una partita da non perdere, tra due grandi del calcio che si contenderanno il sogno di sollevare il trofeo della Nations League.