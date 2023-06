Nations League Spagna-Italia: dove si gioca, formazioni, orario e dove vederla in diretta tv

[adrotate group="9"]

Italia e Spagna si ritrovano di fronte per l’ennesima volta nella loro storia calcistica, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Nations League 2023. Le due nazionali, che hanno dominato il panorama continentale e globale negli ultimi quindici anni, si affrontano oggi, giovedì 15 giugno 2023, alle ore 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi. Un palcoscenico prestigioso per due squadre che hanno vinto quattro degli ultimi sei Europei (due a testa) e tre dei quattro Mondiali tra il 2006 e il 2018 (uno per l’Italia e due per la Spagna).

La partita sarà trasmessa in diretta TV su RaiUno e in streaming gratuito su RaiPlay. Per gli abbonati, sarà possibile seguire il match anche su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203), oltre che in streaming su Sky Go e Now. OA Sport offrirà la diretta del match, come sempre.

Nations League: Italia- Spagna, il bilancio sorride alla Spagna, ma l’Italia non s’arrende

Il confronto tra Italia e Spagna conta 39 precedenti, con un bilancio favorevole alla Roja: l’ultimo incrocio tra le due formazioni risale al settembre 2021, quando la Spagna si impose per 2-1 a Milano nella fase a gironi della Nations League, grazie alla doppietta di Ferran Torres. L’Italia accorciò le distanze con Pellegrini, ma non riuscì a evitare comunque la sconfitta. Quel risultato interruppe anche l’incantesimo che aveva portato gli Azzurri a conquistare l’Europeo 2020 e a qualificarsi per il Mondiale 2022 in Qatar.

L’Italia, quindi, ha voglia di rivincita e di dimostrare il proprio valore contro una Spagna che ha sempre dato filo da torcere agli Azzurri nelle competizioni ufficiali. Basti pensare alle eliminazioni subite agli Europei del 2008 (ai rigori) e del 2012 (in finale per 4-0), al Mondiale del 2014 (perdendo entrambe le partite del girone) e alla Nations League del 2021. L’unica vittoria italiana in una competizione ufficiale contro la Spagna risale agli ottavi di finale dell’Europeo 2016, quando gli Azzurri si imposero per 2-0 con le reti di Chiellini e Pellè.

L’altra semifinale: Olanda- Croazia

La vincitrice di Italia-Spagna affronterà in finale la vincente dell’altra semifinale tra Olanda e Croazia, che si è disputata ieri, mercoledì 14 giugno, a Rotterdam. La Croazia ha conquistato la finale della Nations League 2023, battendo l’Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari a Rotterdam. Gli Orange erano passati in vantaggio con Malen nel primo tempo, ma i croati hanno ribaltato il risultato con Kramaric su rigore e Pasalic nella ripresa. Lang ha pareggiato al 90’ per l’Olanda, ma nei supplementari la Croazia ha avuto la meglio con Petkovic e Modric, ancora dal dischetto.

La finale per il primo posto si giocherà domenica 18 giugno alle ore 20.45 a Rotterdam, mentre la finale per il terzo posto si disputerà lo stesso giorno alle ore 15.00 a Enschede. La Nations League è una competizione per nazionali nata nel 2018 e organizzata dalla UEFA. La prima edizione è stata vinta dal Portogallo, che ha battuto in finale l’Olanda per 1-0. La seconda edizione è stata vinta dalla Francia, che ha superato in finale la Spagna per 2-1 ai tempi supplementari.