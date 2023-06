Nations League 2023: dove e a che ora vedere in tv le partite dell’Italia, il calendario delle final four

[adrotate group="9"]

L’Italia di Roberto Mancini, che ha conquistato il titolo europeo nel 2021, battendo in finale l’Inghilterra ai rigori a Wembley, si prepara a un nuovo appuntamento con la storia: le Final Four della Nations League 2023, il torneo continentale che mette di fronte le migliori nazionali europee. Gli Azzurri, che hanno dominato il proprio girone di qualificazione, dovranno affrontare avversari di altissimo livello per conquistare il trofeo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle partite dell’Italia, il calendario completo, le modalità di visione e i premi in palio.

Nations League 2023: Italia-Spagna, la rivincita degli Europei

La prima sfida per l’Italia sarà quella contro la Spagna, la stessa nazionale che gli Azzurri hanno eliminato ai rigori nella semifinale degli Europei 2021. La partita si giocherà giovedì 15 giugno alle ore 20:45 a Enschede, nei Paesi Bassi. Si tratta di una gara secca, senza possibilità di ritorno: chi vince va in finale, chi perde si gioca il terzo posto. Mancini potrà contare su tutti i suoi campioni, tra cui spiccano Retegui e Zaniolo; Zaccagni invece è rimasto fuori dalla lista dei convocati. La Spagna, guidata da Luis De La Fuente, vorrà vendicare la sconfitta degli Europei e dimostrare il suo valore con una squadra giovane e talentuosa.

Olanda-Croazia, l’altra semifinale

L’altra semifinale vedrà opposte l’Olanda e la Croazia, due squadre che hanno raggiunto le final four con merito. L’Olanda ha vinto il suo girone davanti alla Francia, la Germania e la Svezia, mostrando un calcio spettacolare e offensivo. La Croazia ha invece superato il Portogallo, la Svizzera e la Polonia, confermando la solidità e l’esperienza della sua rosa. La partita si disputerà oggi 14 giugno alle ore 20:45 a Rotterdam. Anche in questo caso si tratta di una gara secca: chi vince affronterà l’Italia o la Spagna in finale, chi perde si contenderà il terzo posto con la perdente dell’altra semifinale

La finale e la finalina

Le due finali della Nations League 2023 si giocheranno domenica 18 giugno nei Paesi Bassi. La finale per il terzo posto si disputerà alle ore 15:00 a Enschede, mentre la finale per il primo posto si disputerà alle ore 20:45 a Rotterdam. Le due squadre che si contenderanno il titolo di campione della Nations League avranno l’occasione di scrivere una pagina importante della loro storia calcistica e di guadagnare prestigio e vantaggi per le prossime competizioni.

Cosa si vince con la Nations League?

La Nations League è una competizione che offre diversi benefici alle nazionali partecipanti. Innanzitutto, le quattro squadre finaliste della Nations League saranno inserite in un girone con cinque squadre (anziché sei) per le qualificazioni ai prossimi Europei e Mondiali, avendo così un calendario più agevole. Inoltre, in caso di mancata qualificazione tramite i gironi, potranno accedere ai playoff per un posto alla fase finale. Infine, la Nations League offre anche un premio economico: la vincitrice riceverà 6 milioni di euro, la seconda classificata 4,5 milioni, la terza 3,5 milioni e la quarta 2,5 milioni.

Il calendario completo delle partite

Semifinali

Olanda-Croazia, mercoledì 14 giugno ore 20:45 – Stadion Feijenoord, Rotterdam

Spagna-Italia, giovedì 15 giugno ore 20:45 – FC Twente Stadion, Enschede

Finale per il terzo posto

Olanda/Croazia-Spagna/Italia, domenica 18 giugno ore 15:00 – FC Twente Stadion, Enschede

Finale

Olanda/Croazia-Spagna/Italia, domenica 18 giugno ore 20:45 – Stadion Feijenoord, Rotterdam

Dove vedere le partite della Nations League in tv e in streaming

Le partite dell’Italia e delle altre nazionali della Nations League saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai, che le manderà in onda su Rai 1. Gli incontri saranno anche trasmessi in streaming su raiplay.it. Sky e Mediaset detengono i diritti della Nations League, ma non gli incontri dell’Italia.