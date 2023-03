Dove si giocano gli Europei 2024? Date, gironi e partite Italia. Come abbiamo potuto vedere, da qualche giorno hanno preso il via le qualificazione per i Campionati Europei di calcio del 2024. Un evento importante, in quanto l’Italia – se si qualificherà – dovrà difendere il titolo di Campione d’Europa. Infatti, il cammino degli Azzurri è iniziato subito in salita, in quando all’esordio nel girone C di qualificazione, la nostra Nazionale è stata sconfitta 1-2 dall’Inghilterra.

Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania

Mentre l’Italia pensa ora a recuperare tre punti fondamentali nella partita con Malta (sfida che dovremmo portare a casa senza particolari problemi), la Germania si prepara ad ospitare il prossimo Europeo. L’evento calcistico si svolgerà nello Stato tedesco dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Una manifestazione importante dopo l’organizzazione del Mondiale 2006, dove l’Italia trionfò come Campione del Mondo. La UEFA ha già ufficializzato quali città ospiteranno le gare: Berlino, Monaco, Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia e Stoccarda.

Per quello che riguarda il format, le regole saranno le stesse dell’Europeo 2020 in cui la nostra Nazionale trionfò. Le squadre che parteciperanno saranno 24, con ognuna che punterà a sollevare la Coppa in finale. Finale che si terrà presso l’Olympiastadion di Berlino. L’unica squadra al momento qualificata per l’Europeo 2024, è la Germania. Questo perché è il Paese organizzatore dell’evento sportivo. Questi sono i gironi di qualificazione per Euro 2024:

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra