Dove vedere Atletico Madrid-Lazio di Champions: Sky, Canale 5, Mediaset o Amazon Prime? Orario e probabili formazioni

E’ in programma oggi, mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 21.00, la partita Atletico Madrid-Lazio. Il match, valido per la sesta ed ultima giornata del gruppo E dei gironi di Champions League, si giocherà allo stadio stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Dirigerà la gara il signor Serdar Gözübüyük della federazione olandese, coadiuvato dagli assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder. Quarto ufficiale il signor Joey Kooij. Al VAR ci sarà Marco Fritz, della federazione tedesca, mentre come AVAR è stato designato Fedayi San della federazione svizzera.

Atletico Madrid-Lazio verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Il match sarà visibile anche su Infinity+.

Gli abbonati Sky potranno seguire Atletico Madrid-Lazio in diretta streaming attraverso il servizio di Sky Go, la cui app è scaricabile su smartphone e tablet. In alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale tramite pc o notebook. La partita dell’Olimpico sarà visibile anche su Infinity+, oppure su NOW, dopo aver acquistato il Pass Sport.

Come arrivano le due squadre al match

Dopo aver perso la prima partita europea contro la Lazio nel marzo 1998 in Coppa UEFA, l’Atletico Madrid è imbattuto da quattro partite contro la compagine biancoceleste, pareggiando 1-1 all’inizio di questa stagione nella prima giornata della Champions League.