Dove vedere Roma-Verona, orario e canale diretta tv e streaming oggi 19 febbraio 2022

La 26esima giornata di campionato di serie A vede scendere in campo, tra le tante squadre, anche la Roma, che dovrà fare i conti con l’Hellas Verona che farà visita allo stadio Olimpico della Capitale. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sul match, dall’orario alla diretta tv fino alle possibili formazioni.

Roma-Verona: le possibili formazioni di sabato 19 febbraio 2022

La squadra di Josè Mourinho è reduce dal pareggio contro il Sassuolo e ora è chiamata a vincere. I giallorossi potrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 e schierare: Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina, Veretout, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini e Felix-Abraham. Mentre il Verona potrebbe schierare un 3-4-2-1 e far giocare Montipò, Casale, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari e Simeone.

Dove vedere Roma Verona in tv e a che ora

La partita tra Roma-Hellas Verona è in programma allo Stadio Olimpico oggi, sabato 19 febbraio, con il fischio d’inizio alle 18. Il match sarà trasmesso solo in esclusiva su DAZN per gli abbonati, in streaming sulla piattaforma di DAZN.