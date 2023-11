Dove vedere Sinner-Medvedev in tv: orario semifinale Atp Finals 2023

Terza vittoria in tre partite per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino: il talento azzurro – già qualificato per le semifinali – ha sconfitto in tre set (punteggio 6-2, 5-7, 6-4) il danese Holger Rune. Con questo risultato anche Novak Djokovic ha passato il turno ed è andato in semifinale. Ora soltanto l’ostacolo Medvedev separa Sinner dalla finale.

Jannik Sinner è davvero in grado di vincere la Atp Finals 2023 di Torino?

La domanda che ora tutti si fanno è: dove potrà arrivare Sinner? Ha davvero le carte in regola per vincere le Atp Finals edizione 2023? Un passo alla volta. Per prima cosa bisogna giocare (e vincere) la semifinale considerando peraltro l’avversario da affrontare. Le partite tra Alcaraz e Medvedev della sessione pomeridiana e quella serale di ieri tra Rublev e Zverev hanno delineato infatti le due semifinali, entrambe in programma per oggi sabato 18 novembre: gli incroci saranno Sinner Medvedev e Djokovic Alcaraz. Due partite ad alta tensione assolutamente da non perdere.

Dove vedere la semifinale Sinner Medvedev in tv e in streaming

La sfida che vedrà impegnato Jannik Sinner contro Medvedev è in programma al Pala Alpitour di Torino, sabato 18 novembre 2023. Le due semifinali si giocheranno nello stesso giorno, una nella sessione pomeridiana (ore 14.30), l’altra in quella serale (ore 21.00). Il match che vedrà impegnato Jannik Sinner sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), in streaming gratuito su Rai Play e in streaming pay su Sky GO e NOW. L’orario di inizio della partita è previsto per le 14.30.

Quando si gioca la finale delle ATP Finals 2023

Chi passerà il turno approderà alla finale delle ATP Finals 2023. In tal senso l’ultimo atto del torneo sarà di scena domani, domenica 19 novembre 2023, a partire dalle 15.00 (doppio). Per il singolare l’inizio è previsto non prima delle ore 18.00.