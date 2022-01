Empoli-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi 23 gennaio 2022: canale Sky o Dazn e orario di inizio

Mancano pochissime ore e poi la Roma di Josè Mourinho dovrà scendere in campo contro l’Empoli per la 23esima giornata del campionato di Serie A. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sulla partita, che si disputerà oggi (domenica 23 gennaio), l’orario e dove seguire il match in diretta televisiva e streaming.

Empoli-Roma oggi 23 gennaio 2022: a che ora e dove vedere la partita in tv

Empoli-Roma si disputerà alle 18 e la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poter vedere il match bisognerà scaricare l’App DAZN sulla propria smart Tv o collegare al televisore il TIMVISION BOX, console Playstation e XBox. Ma non solo. Possibile anche collegare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In streaming si potrà seguire tramite l’app di DAZN o sul sito da smartphone, pc e tablet.

Empoli-Roma: le (possibili) formazioni di domenica 23 gennaio 2022

Di seguito troverete le possibili formazioni di Empoli-Roma di oggi, domenica 23 gennaio 2022. L’Empoli di Andreazzoli potrebbe schierare un 4-3-1-2 e far scendere in campo: Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza, Ricci, Zurkovski, Henderson, Bajrami, Cutrone, Pinamonti. La Roma, invece, potrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Vina, Sergio Oliveira, Cristante, Zaniolo, Mkhitaryan, Felix, Abraham.