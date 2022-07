Europei di calcio femminile, stasera Italia-Francia: orario, dove vedere la partita in tv e le formazioni

Il conto alla rovescia si può attivare perché è tutto pronto per l’esordio della nazionale femminile di calcio, che oggi per gli Europei scenderà in campo. E sfiderà al New York Stadium di Rotherham la Francia. Ma ora dove seguire la partita, l’orario e le (possibili) formazioni di stasera.

Dove vedere in diretta tv e streaming la partita di calcio tra Francia e Italia di stasera

La nazionale della CT Milena Bertolini è pronta a scendere in campo. Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle 21 e il match, imperdibile, si potrà seguire in diretta tv su Rai 1, ma anche su Sky per chi ha l’abbonamento. Sulla Rai la telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla, con commento tecnico di Carolina Morace, mentre su Sky il commento sarà di Betty Bavagnoli e la telecronaca di Andrea Marinozzi.

La partita, tra l’altro, si potrà seguire anche sui portali Rai Play, Sky GO e Now Tv.

Quali sono le (possibili) formazioni

Ma ecco, nel dettaglio, le (possibili) formazioni della partita di stasera, che è valida per la prima giornata della fase a gironi degli europei femminili: