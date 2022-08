Europei di nuoto 2022 a Roma: biglietti, orari e calendario delle gare

Mancano davvero poche ore, il conto alla rovescia si può attivare perché dall’11 al 21 agosto nella Capitale si svolgeranno i campionati europei di nuoto. E Roma, un mese dopo i mondiali di Budapest, è pronta ad accogliere ben 1.500 atleti, che arriveranno da 50 nazioni diverse.

Ecco, di seguito, il calendario completo, con le discipline, le date e gli orari.

21 agosto

Tuffi

Sessione mattutina 10.00 – 12.00

10.00 · M – Piattaforma 10m – Eliminatorie

10.00 · M – Piattaforma 10m – Eliminatorie Sessione pomeridiana 15.45 – 19.00

15.45 · M – Sincro 3m – Finale

17.25 · M – Piattaforma 10m – Finale

18.36 · M – Sincro 3m– Cerimonia premiazione

18.42 · M – Piattaforma 10m – Cerimonia premiazione

15.45 · M – Sincro 3m – Finale 17.25 · M – Piattaforma 10m – Finale 18.36 · M – Sincro 3m– Cerimonia premiazione 18.42 · M – Piattaforma 10m – Cerimonia premiazione Nuoto acque libere

Sessione mattutina 09.00 – 13.00

09.00 · Team Event 5 Km

12.00 · Cerimonia premiazione

Dove vedere le gare

Alcune gare degli europei di Roma, che sono in programma nel Parco del Foro Italico, si potranno seguire sulla Rai, ma anche su Sky Sport in diretta. In streaming, invece, sono disponibili i portali Rai Play (in modo gratuito) e SkyGo per gli abbonati.

Come acquistare i biglietti

Il grande nuoto, quindi, torna a Roma, tra tuffi, sincronizzato, nuoto di fondo. E i biglietti, per vedere dal vivo le gare, sono ancora disponibili sul sito Viva Ticket.

TUTTE LE INFO QUI