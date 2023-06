Finale Serie C Foggia-Lecco in tv: orario, dove vederla e formazioni

Cresce l’attesa per la finale di Serie C Foggia-Lecco. Il match sarà visibile anche su Rai Italia, il canale degli italiani all’estero, che potranno dunque gustarsi la sfida e non perdere nemmeno un minuto! Una partita, quella che si appresta ad essere giocata, dove certamente i colpi di scena, pronti a tenere i telespettatori con il fiato sul collo, non mancheranno! Ma quando si giocherà? E dove? Quali sono, inoltre, le possibili formazioni?

Stasera la finale di Serie C Foggia- Lecco

Iniziamo subito col dire che il fischio di inizio di Foggia-Lecco è previsto per questa sera a partire dalle 21.30 presso lo stadio Zaccheria di Foggia. Invece, il ritorno al “Rigamonti- Ceppi” di Lecco è fissato per il prossimo 18 giugno alle 17.30. Le finali, saranno visibili anche su Rai 2 e, come anticipato, il segnale sarà trasmesso in diretta anche su Rai Italia. Ricordiamo che il Foggia è arrivato in finale a seguito dell’eliminazione del Pescara, mentre il Lecco ha eliminato il Cesena ai calci di rigore, ribaltando l’esito del match. Insomma, la partita ha tutte le carte in regola per dirsi quanto mai sentita ed agguerrita.

Dove vedere la partita

La finale di andata dei playoff di Serie C 2022-2023 Foggia -Lecco è in procinto di cominciare. Ma dove si potrà guardare la partita? Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming su Even Sports, DAZN, Sky e Rai 2 con la peculiarità rispetto al segnale pocanzi descritta. Inoltre, il servizio di streaming è garantito anche sulle relative piattaforme di Eleven, DAZN, Ski go e Rai Play.

Le possibili formazioni

Passiamo adesso alle possibili formazioni. Quali saranno i giocatori pronti a scendere il campo tentato il tutto per tutto per portarsi a casa la vittoria? Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. Allenatore: Rossi. Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Enrici, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Buso, Pinzauti. Allenatore: Foschi.