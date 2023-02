Formula 1 2023: quando inizia, dove, il calendario con le date dei GP in programma

Al via del Mondiale manca poco! Si parte il 5 marzo in Bahrain, per chiudere il 26 novembre con il gran finale di Abu Dhabi. Ufficialmente confermate le 23 gare previste, in cui spicca la grande novità Las Vegas e la doppia tappa italiana di Imola e Monza. Cancellata la tappa in Cina, che non verrà rimpiazzata. Raddoppiano le Sprint. Ecco il calendario completo del 2023, per non perdersi nemmeno un secondo su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il mondiale di Formula 1 2023

Ecco il calendario del mondiale di F1 2023:

BAHRAIN, 5 MARZO 2023

ARABIA SAUDITA, 19 MARZO 2023

AUSTRALIA, 2 APRILE 2023

AZERBAIJAN, 30 APRILE 2023

USA (MIAMI), 7 MAGGIO 2023

ITALIA (IMOLA), 21 MAGGIO 2023

MONACO, 28 MAGGIO 2023

SPAGNA, 4 GIUGNO 2023

CANADA, 18 GIUGNO 2023

AUSTRIA, 2 LUGLIO 2023

GRAN BRETAGNA, 9 LUGLIO 2023

UNGHERIA, 23 LUGLIO 2023

BELGIO, 30 LUGLIO 2023

OLANDA, 27 AGOSTO 2023

ITALIA (MONZA), 3 SETTEMBRE 2023

SINGAPORE, 17 SETTEMBRE 2023

GIAPPONE, 24 SETTEMBRE 2023

QATAR, 8 OTTOBRE 2023

USA (AUSTIN), 22 OTTOBRE 2023

MESSICO, 29 OTTOBRE 2023

BRASILE, 5 NOVEMBRE 2023

USA (LAS VEGAS), 18 NOVEMBRE 2023

ABU DHABI, 26 NOVEMBRE 2023

Le sprint race del 2023

Importante novità nel calendario 2023 della Formula Uno. Le Sprint Race, le qualifiche del sabato in formato gara da 100 km e con assegnazione di punti ai primi 8 classificati, da tre diventano sei. E saranno a:

Baku (Azerbaigian, 29 aprile)

Spielberg (Austria, 1 luglio)

Spa (Belgio, 29 luglio)

Lusail (Qatar, 7 ottobre)

Austin (Usa, 21 ottobre)

Interlagos (Brasile, 4 novembre)

Resterà invece invariata la modalità con cui si svolgerà la Sprint, rispetto a quanto visto nel Mondiale 2022. Gara da 100 km con assegnazione di punti ai primi otto classificati, otto al primo scendendo fino a un punto all'ottavo. E, soprattutto, determina l'ordine di partenza del GP.