Formula 1, GP Austria domenica 10 luglio 2022: orari prove, dove vedere la gara in diretta tv, streaming e replica (Sky e TV8)

Dopo il GP di Gran Bretagna, è tutto pronto per la Formula 1 e il GP d’Austria: al Red Rull Ring, infatti, andrà in onda la seconda delle tre Gare Sprint della Stagione. Ma quando ci sarà la gara vera e propria? E come fare per seguire (anche) le prove e le qualifiche prima di domenica 10 luglio? Il favorito sembrerebbe essere Verstappen, ma mai dire mai. Ecco dove seguire l’undicesima prova del Mondiale 2022 (che si correrà sul circuito di Spielberg) gli orari e il calendario completo.

Il programma del GP d’Austria

Sono partite oggi le prove libere e le prequalifiche, mentre domani, sabato 9 luglio, si continuerà con le prove e domenica 10 luglio si darà il via alla gara. Ecco il programma nel dettaglio e tutti gli orari.

Venerdì 8 luglio 2022

Ore 13.15 – Pre libere 1

Ore 13.30 FP1 GP Austria

Ore 14.30 – Post libere 1

Ore 16.30 Pre qualifiche

ore 17.00 Qualifiche GP Austria

Ore 18.15 Post qualifiche

Ore 18.30 Paddock Live Show

Sabato 9 luglio 2022

Ore 12.15 Pre libere 2

Ore 12.30 FP2 GP Austria

Ore 13.30 Post libere 2

Ore 15.45 Sky Motori

Ore 16.00 Pre Sprint Qualifying

Ore 16.30 Sprint Qualifying GP Austria

Ore 17.15 Post Sprint Qualifying

Ore 18.50 Paddock Live Show

Domenica 10 luglio 2022

Ore 13.00 Parata dei piloti

Ore 13.30 Pit Walk gara

Ore 14.00 Pre gara

Ore 15.00 GP Austria

Ore 17:00 post gara

Ore 17.30 Paddock Live

Ore 19 Race Anatomy

Questi sono gli orari su Sky e TV8.

Com’è il circuito? Le caratteristiche

Il circuito Red Bull Ring di Spielberg è lungo 4,318 km e prevede ben 71 giri per un totale di 306,52 km. Le curve sono 9.

Quando andrà in onda la replica del GP d’Austria?

In diretta tv e streaming, ma anche la possibilità di seguire il GP d’Austria in replica. Oggi, venerdì 8 luglio, alle 21.30 su TV8 ci saranno le pre qualifiche, poi alle 22 le qualifiche del GP Austria e alle 23.15 il post qualifiche. Domani, sempre su TV8, alle 20.15 verrà trasmesso lo Sprint Qualifying GP Austria. Mentre domenica alle 18 su TV8, in differita, verrà trasmessa la gara.