Formula 1, GP Canada domenica 19 giugno 2022: programma, orari e dove vedere la gara in diretta tv, streaming e replica (Sky e TV8)

Tutto (quasi) pronto perché dopo il GP di Baku, ora la Formula 1 sta per spostarsi in Canada, sul meraviglioso tracciato di Montreal per la nona prova del Mondiale F1 del 2022. Ma quando ci sarà la gara vera e propria? E come fare per seguire (anche) le prove e le qualifiche prima di domenica 19 giugno?

Com’è il circuito del GP Canada: le caratteristiche

Dopo due anni, la Formula 1 torna in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, quello che si trova sull’isola di Notre Dame, molto vicino al cuore pulsante di Montreal. Il circuito è lungo 4,361m e sarà composto da 70 giri: in tutto si correranno 305,27 km, con sette frenate importanti e 14 curve.

Il programma di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno 2022

Oggi, prima alle 20 e poi alle 23, ci saranno le prove libere, mentre sabato si ritornerà con le prove e le qualifiche, prima di dare il via alla gara. Ma vediamo bene il programma:

Venerdì 17 giugno:

Prove libere 1: ore 20.00

Prove libere 2: ore 23.00

Sabato 18 giugno:

Prove libere 3: ore 18.00

Qualifiche: ore 22.00

Domenica 19 giugno:

Gara: ore 20.00

Dove vedere il GP Canada in diretta tv e in differita: gli orari

Il Gran Premio del Canada sarà trasmesso interamente su Sky Sport F1 e in live streaming sull’app di Sky Go, ma sarà disponibile anche sul servizio on demand e a pagamento di NOW. Su Tv8, invece, verranno trasmesse in chiaro (ma in differita) le qualifiche e la gara, non le prove libere. Ecco il programma completo e gli orari:

Venerdì 17 giugno

Ore 20.00 – Prove libere 1 Sky Sport F1

Ore 23.00 – Prove libere 2 Sky Sport F1

Sabato 18 giugno

Ore 18.00 – Prove libere 3 Sky Sport F1

Ore 22.00 – Qualifiche Sky Sport 1

Ore 23.30 – Differita qualifiche su TV8

Domenica 19 giugno