Giro d’Italia 2023, la tappa finale a Roma: ecco quando, date e percorso

La 106a edizione del Giro d’Italia, la Corsa Ciclistica più importante d’Italia – organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport – è in programma dal 6 al 28 maggio.

La finale del Giro d’Italia 2023 a Roma: quando e il percorso ciclistico

Il Giro d’Italia del 2023 si concluderà ai Fori imperiali di Roma: la 21a e ultima tappa di quest’anno toccherà alcuni dei luoghi più famosi di Roma, tra cui il Colosseo, il Circo Massimo e Piazza di Spagna. I corridori arriveranno a Roma dopo oltre tre settimane di estenuanti gare, distribuite su 3.448,6 chilometri e 51.300 metri di dislivello. La gara prenderà il via il 6 maggio con la Grande Partenza, una cronometro individuale di 18,4 km lungo la costa adriatica italiana tra Fossacesia Marina e Ortona, nell’Abruzzo centrale. Si tratta di una delle tre prove a cronometro dell’edizione di quest’anno, compresa la penultima tappa, una dura corsa di 18,6 km con una ripida salita di 7,5 km al Monte Lussari, che sarà l’ultima tappa competitiva della corsa.

Il Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport, partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma. Nella capitale italiana l’illuminzione rosa della Fontana di Trevi è stata realizzata anche grazie al contributo di Enel, sponsor della Maglia Rosa. La Regione Abruzzo ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia per la seconda volta nella sua storia a 22 anni di distanza dall’unico precedente.

Il territorio abruzzese, com’è ormai noto da mesi, ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023 ed è la seconda volta che la nostra regione accoglie questo prestigioso evento, a 22 anni di distanza dall’unico precedente. “Nella notte di ieri, 26 gennaio – fanno sapere gli organizzatori dal sito giroditalia.it -che segnava l’inizio del countdown dei 100 giorni alla Grande Partenza del 106° Giro d’Italia, le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i loro luoghi più caratteristici.