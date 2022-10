Giro d’Italia 2023: l’arrivo a Roma il 28 maggio, ecco tutte le tappe

Tutto pronto per il 106° Giro d’Italia. Una corsa storica che partirà, per la seconda volta nella sua storia, dall’Abruzzo per terminare a Roma, per la quinta volta. Si tratta della storica corsa che nel 2023 prenderà il via il 6 maggio per concludersi il 28 maggio. Ventidue giorni di gara nella quale i corridori si cimenteranno su vari tipi di percorsi nella speranza di conquistare l’ambita maglia rosa.

Il percorso

La partenza è prevista il 6 maggio prossimo sulla Ciclovia dei Trabocchi, in un percorso iniziale che sarà quasi interamente pianeggiante, fino all’arrivo ad Ortona.

La seconda tappa partirà da Teramo e attraverserà Silvi Pese, Chieti e Ripa Teatina, per terminare sul lungomare di san Salvo Marina.

La 3 tappa prende il via a Vasto, attraverso il monte Vulture e passando per i laghi di Monticchio, per scendere su Rionero e Rapolla e risalire a Menfi.

La 4 tappa sarà la prima appenninica nella quale i corridori si dovranno cimentare su un percorso non facile che da Venosa porta a Lago Laceno.

La 5 tappa si svolgerà sul percorso Atripalda – Salerno.

La 6 tappa con partenza da Napoli attraverserà Somma Vesuviana, Pompei, Chiunzi, Amalfi, Positano, Capo di Mondo, Sorrento, Castellamare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici con arrivo a Napoli.

La 7 tappa prevede la partenza da Capua con arrivo a Campo Imperatore.

L’8 tappa parte dalle Marche attraversa i Cappuccini, il monte Cesane, Montefelicino con arrivo a Fossombrone.

La 9 tappa sa Savignano sul Rubicone arriverà a Cesena.

La 10 tappa, dopo un giorno di riposo prenderà il via da Scandiano per arrivare a Viareggio.

L’11 tappa da Camaiore entra in Liguria attraversa il passo della Castagnola e arriva a Tortona.

La 12 tappa nella quale i corridori si cimenteranno su un tratto diviso tra collina, pianura e montagna, da Bra a Rivoli.

La 13 tappa si annuncia difficoltosa con partenza da Borgo Franco D’Ivrea e arrivo a Crans Montana in Svizzera.

La 14 tappa, concederà ai velocisti di recuperare, prendendo il via da Sierre per arrivare a Cassano Magnago.

La 15 tappa da Seregno attraverso varie salite arriverà a Bergamo.

La 16 tappa da Sabbio Chiese a Monte Bodone, attraversando la costa del Garda per raggiungere il Trentino.

La 17 tappa da Perigne Valsugana a Caorle.

La 18 tappa da Oderzo alla Val di Zoldo, nel quale gli atleti dovranno scalare il Cansiglio dal versante di Vittorio Veneto, per raggiungere l’Alpago e poi la valle del Piave e ancora Longarone e Pieve di Cadore.

La 19 tappa è quella delle Dolomiti dal Longarone alle Tre Cime di Lavaredo, attraverso l’Agordino, arabba e il Passo di Campolongo seguito dal Passo Valparola fino ad arrivare a tre Cime di Lavaredo.

La 20 tappa parte dal Tarvisio e attraversa la Ciclovia Alpe Adria, il Torrente Saisera, fino a risalire a Monte Lussari.

La 21 tappa prevede l’arrivo a Roma. Si tratta dell’ultima tappa quella che assegnerà la maglia rosa.