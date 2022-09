GP Monza: prove libere, qualifiche e gara. Dove (diretta tv e replica) e a che ora vedere la Formula 1

La Formula 1 non si ferma. Dopo il GP d’Olanda, questa volta è tutto (quasi) pronto per il GP d’Italia: si scende in pista, sul circuito di Monza. E oggi si inizierà con le prove libere, prima della gara che è prevista domenica 11 settembre. Ma dove e a che ora seguire tutte le fasi, dalle qualifiche al momento principale? Su quale canale sintonizzarsi?

Oggi le prove libere del GP Italia

Le prove libere del Gran Premio D’Italia inizieranno oggi, a partire dalle 14 con le FP1. Alle 17, invece, andranno in scena le FP2 e alle 13 di domani, prima delle qualifiche, ci sarà l’ultima sessione di libere. Ecco il programma completo:

Venerdì 9 settembre

Prove Libere 1 alle 14

Prove Libere 2 alle 17

Sabato 10 settembre

Prove Libere 3 alle 13

Le prove, lo ricordiamo, si potranno seguire in diretta tv e in streaming su Sky. Sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD, mentre in live streaming bisognerà fare affidamento all’applicazione di SkyGO o Now. Le prove libere non saranno visibili in chiaro su TV8, neppure in replica.

Dove vedere la gara del GP di Monza?

La gara, dopo le prove libere e le qualifiche, andrà in scena domenica 11 settembre alle 15, sempre in diretta tv su Sky. Questa volta, però, si potrà vedere anche in replica e in differita su TV8.