Green Pass per palestra, piscina, calcetto e sci, nuove regole dal 10 gennaio 2022: cosa cambia

Entreranno in vigore dal 10 gennaio le restrizioni del “Super Green Pass“, o green pass rafforzato, che riguarderanno l’afflusso anche a piscine, palestre, campi da calcetto e centri sportivi. L’accesso alle strutture sportive sarà quindi consentito solo alle persone vaccinate o guarite dal Covid, esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Niente più accesso quindi agli utenti senza vaccino che, fino a poche settimane fa, potevano accedere agli impianti sportivi con esito negativo del tampone.

Impianti sciistici: Green pass o Super green pass?

E per quanto riguarda invece gli impianti sciistici? Per il momento non sembrerebbero esserci variazioni riguardo i regolamenti sugli accessi alle piste e agli impianti di risalita. Anche chi è in possesso del Green pass “normale” ovvero anche quello ottenuto tramite tampone negativo, potrà accedervi. Questo però non vale per tutte le regioni d’Italia. In base al colore delle regioni infatti si potrà precludere l’accesso agli impianti sciistici ai non vaccinati. Infatti l’acquisto degli skipass in zona bianca e in zona gialla è consentito anche con il green pass normale, mentre in zona arancione per acquistare gli skipass sarà necessario avere il Super green pass.