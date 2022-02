Il big match della 24° giornata: tutti aspettano il derby

Non ci vuole poi molto a notare come la partita che tantissimi tifosi stanno aspettando con ansia è ormai prossima a svolgersi. Stiamo facendo riferimento a una delle classiche del calcio italiano, ovvero il derby di Milano, che vedrà contrapposte l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

Dopo tanti anni, le due milanesi sono in lotta per vincere il tricolore e l’incertezza in questo campionato, come ben sanno gli appassionati di pronostici serie a, stava regnando sovrana fino a qualche giornata fa. L’Inter, infatti, ha di colpo accelerato, con una serie di risultati utili di fila che hanno spaccato la classifica, spingendo sempre più verso il bis tricolore la formazione nerazzurra.

Il pronostico per il derby

Quando si parla di derby di Milano, si fa riferimento a una sfida eterna, che racconta alla perfezione l’amore e la passione per il calcio di due tifoserie cugine. Ebbene, sul blog sportivo L’insider, due ex rossoneri cercano di fare il punto su questo match, provando anche a lanciarsi in un interessante pronostico su chi riuscirà a spuntarla.

Fulvio Collovati e Oscar Damiani, infatti, sono stati protagonisti di una chiacchierata davvero molto interessante. L’assenza del pubblico delle grandi occasioni sarà senz’altro un cruccio per lo spettacolo, ma in ogni caso l’atmosfera magica del derby si potrà comunque assaporare, perlomeno parzialmente.

Secondo Oscar Damiani, la compagine nerazzurra, nel corso di questa stagione, sta mettendo in evidenza dei giocatori che hanno maggiore esperienza e sono anche più dotati qualitativamente rispetto ai rossoneri. Invece, secondo il ben noto procuratore, la posizione del Milan così in alto in classifica è un po’ inaspettata rispetto a quanto ci si attendeva a inizio stagione.

Con Simone Inzaghi, secondo Damiani, i giocatori dell’Inter hanno voluto dimostrare che non era solamente Antonio Conte, l’ex tecnico nerazzurro, a vincere e ad avere il merito di aver riportato lo scudetto alla PInetina. Un vero e proprio moto di orgoglio che deve aver spinto fino ad ora i nerazzurri in questo campionato e che ne rappresenta senz’altro un evidente punto di forza. Dall’altra parte, l’organizzazione di gioco di Pioli è ottima e attenta, ma serve crescere qualitativamente per stare al passo fino alla fine delle prime.

Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali

La Nazionale di Roberto Mancini ha potuto realizzare un interessante stage, in cui si è rivisto all’opera in maglia azzurra Mario Balotelli, ma ora è già tempo di rituffarsi nei meandri del campionato italiano. All’orizzonte, nel weekend, si sta affacciando la giornata numero 24, con il big match tra Inter e Milan che sembra proprio la partita più interessante.

Lo spettacolo sembra proprio essere assicurato anche se, come spesso capita in questi casi, è possibile che entrambe le squadre scendano in campo un po’ con il freno a mano tirato, vista anche la posta in palio. Nessuna delle due compagini può sbagliare, ma è chiaro che sul Milan c’è qualche pressione in più. Infatti, i rossoneri devono assolutamente vincere se vogliono riaprire il discorso scudetto e rimanere in lotta fino alla fine.

Con una vittoria dell’Inter, invece, i nerazzurri riceverebbero uno stimolo, in modo particolare dal punto di vista psicologico, davvero fortissimo, che potrebbe spingerli ancora di più verso il secondo scudetto consecutivo e azzerare ogni chance delle avversarie, che devono sempre sperare in un passo falso di Dzeko e compagni.