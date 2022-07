Il ‘gladiatore’ Russell Crowe confessa: ‘Sono della Lazio’

Il ‘Gladiatore’ più famoso è tornato ‘alle origini’, è tornato a Roma. Tra un selfie e un altro davanti al Colosseo con la sua famiglia, i fan sono impazziti. Uno dei punti sacri del cinema passeggia tra le strade della Capitale e, tutti, increduli scattano qualche foto. E tra una sorpresa e un’altra, arriva lo sconforto dei romanisti…

La confessione di Russell Crowe

Non è in realtà una sorpresa. Già più volte ha confessato di essere della Lazio e di tifare la squadra. Non pochi i commenti dei romanisti che, rimanendoci male, non potevano crederci. Ma non ci sono dubbi. Un suo fan l’ha aspettato fuori da un albergo solo per avere conferma: “Sei un tifoso della Lazio?”, “Si, certo, Forza Lazio!”.

Foto del 2018, presa dalla pagina ufficiale della Lazio.