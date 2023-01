Infortunio Lukaku, come sta il giocatore dell’Inter? Stasera ‘salta’ la partita di Coppa Italia

L’Inter dovrà affrontare la sfida contro il Parma con due pesanti assenze per infortunio. Domani sera il ct Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Romelu Lukaku e Samir Handanovic. Il primo ha un’infiammazione a un tendine mentre l’altro ha un problema muscolare alla gamba sinistra. Assenze pesanti tra le fila dell’Inter in occasione dell’ottavo di finale al Meazza.

Appuntamento di Coppa Italia con due assenze importanti per l’Inter

L’appuntamento è importante, l’ottavo di finale di Coppa Italia, e per Lukaku, attaccante di 29 anni di origine belga, poteva essere una buona occasione per far vedere le sue qualità sotto porta, ma una infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro lo costringe a un arresto forzato. Il problema, per quanto per fortuna non sia importante, comporta una sosta utile a consentirgli di recuperare la forma fisica. Nei prossimi giorni verrà nuovamente sottoposto ad accertamenti per stabilire qual è il grado di recupero e sperare che nel prossimo appuntamento, quello con il Verona, sempre al Meazza ma valido per la 18ª giornata di Serie A, possa scendere in campo. Probabile che per l’attaccante venga studiato un allenamento di recupero personalizzato.

Un risentimento muscolare impone uno stop forzato anche al portiere

‘Fuori gioco’ anche il portiere, Handanovic, che dovrà osservare una settimana di riposo a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Seppure, per fortuna, dagli accertamenti svolti non sono emerse lesioni. La situazione è difficile per Inzaghi che dovrà valutare chi mettere in difesa della porta e, inoltre, dovrà fare a meno anche di Barella e Calhanoglu.

Il match si annuncia difficile per l’Inter. I tifosi, a questo punto, possono solo fare affidamento sulla fantasia del mister… chissà che Simone Inzaghi non riesca a fare il miracolo facendo appello a un po’ di fantasia in questa partita valida per gli ottavi di Coppa Italia.