Partite serie A oggi: orari e dove vederle in tv e streaming

Dopo due mesi di pausa torna la Serie A 2022-2023. Mancano pochissime ore al restart del Campionato Italiano di calcio che è stato messo in pausa per i Mondiali di calcio in Qatar. Ora però ricomincia dalla 16esima giornata, che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre. Ecco dove vedere le partite in tv e streaming.

Serie A: le gare in calendario per il girone d’andata dopo il Qatar

Le partite di Serie A mercoledì 4 gennaio 2023

Riprendono oggi 4 gennaio 2023 le partite della Serie A. Le venti squadre si rimettono in gioco e parte la corsa allo scudetto. Il big match tanto atteso sarà Inter-Napoli, a San Siro oggi mercoledì 4 gennaio alle 20.45; ma ancora prima si sfideranno Salernitana e Milan e Sassuolo Sampdoria. Le partite in programma sono 10, tutte in un giorno solo, 2 per ogni slot. E’ possibile consultare il programma completo al seguente link.

Il campionato in tv e streaming: dove vedere le partite

Grande attesa per il ritorno in campo delle squadre della Serie A. Ma dove si possono vedere le partite? Su quali piattaforme e quali canali tv? Ecco tutte le informazioni che vi serviranno per guardare la 16esima giornata della competizione sportiva più attesa d’Italia.

Gli incontri di Serie A sono trasmessi in esclusiva su Dazn e sulle piattaforme dedicate. Tre partite invece saranno visibili anche su Sky, Sky Go e su Now Tv (streaming). Le partite tra Salernitana-Milan, Lecce-Lazio, e Fiorentina-Monza, saranno trasmesse in diretta sia da Sky che da Dazn in co-esclusiva il 4 gennaio.

Ecco l’elenco completo delle partite di oggi mercoledì 4 gennaio 2023 e dove vederle: