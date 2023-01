DAZN, abbonamento 2023: aumenta il prezzo per i nuovi utenti, ecco quanto costa

In arrivo i nuovi abbonamenti Dazn. La piattaforma in streaming che trasmette la serie A in Italia ha infatti annunciato la partenza dei nuovi abbonamenti, ma cosa cambia per i nuovi utenti e per coloro che hanno disdetto la sottoscrizione? Tuttavia, va precisato che color che hanno messo in pausa l’abbonamento non saranno interessati dalle novità, cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Sky o Dazn, orario, dove vedere in tv e in streaming le partite di Serie A mercoledì 4 gennaio 2023

I costi dei nuovi abbonamenti Dazn

Il costo del piano Dazn standard resterà a 29.99 euro al mese permettendo di accedere a tutta l’offerta della piattaforma con due visioni simultanee, a patto che siano sotto la medesima linea internet. Si potranno anche registrare fino a 6 dispositivi. Il prezzo resta bloccato a fronte di una permanenza di minimo 12 mesi ed abilitando il pagamento mensile con 12 rate. Con la possibilità di disdire in qualsiasi momento il costo passa invece a 39.99 euro.

Dazn Plus e Start

Dazn Plus passa invece a 44,99 euro al mese. Questa offerta permette di registrate 7 dispositivi offrendo la visione anche su due reti internet diverse. Se si desidera mantenere la flessibilità di disdire l’abbonamento, il suo costo passerà a 54.99 euro. Dazn Start garantisce due visioni contemporanee sotto lo stesso IP e permette di registrare fino a 4 device. Il costo mensile è di 12.99 euro.