Inter Milan, Sky o Dazn? Orario e dove vedere il derby in tv e in streaming

Il derby della Madonnina è ormai alle porte, con Inter Milan che si svolgerà domani sera. Un derby di Milano dal sapore di Champions: da una parte l’Inter vuole provare ad accorciare la distanza siderale con il Napoli, cercando il miracolo per vincere lo Scudetto; dall’altra i rossoneri devono uscire dalla crisi nera con le ultime due sconfitte consecutive, che potrebbero aver compromesso la corsa per rientrare nella zona Champions League.

Verso Inter Milan

L’incontro più emblematico del Campionato italiano, dopo la Juventus penalizzata e la corsa senza sosta del Napoli verso lo Scudetto che manca dai tempi di Diego Armando Maradona. Domani sera, 5 febbraio alle ore 20.45, sarà guerra aperta all’interno del rettangolo di gioco di San Siro. Per i tifosi neroazzurri e rossoneri, la sfida potrà essere vista in streaming attraverso la piattaforma sportiva di DAZN. Un match destinato a scrivere la storia di questa edizione del Campionato italiano, specialmente poi per la partecipazione dei due club alle prossime Coppe Europee.

La squadra di Simone Inzaghi arriva meglio al derby. L’Inter in campo non fa vedere un calcio spettacolare, ma si limita muoversi nel fare il minimo indispensabile per portarsi le partite a casa. E’ successo pochi giorni fa in Coppa Italia, quando di misura ha superato l’Atalanta delle sorprese e ha strappato il pass per la semifinale. Lo ha rifatto poi in Campionato, questa volta superando di misura la Cremonese con il gol decisivo di Lautaro Martinez.

Sull’altra sponda di Milano, il Milan deve uscire dalla crisi nera. Ormai sono due le sconfitte consecutive, in una vittoria che oltretutto manca da sei giornate. La rosa è lontana da quella qualità che la storia del Milan insegna: dove giocava Gullit, oggi opera un giovane di nome Charles De Ketelaere con grossi limiti tecnici e tattici. Discorso analogo per il centrocampo e l’attacco, reparti che hanno sempre forgiato il mito della maglia rossonera.