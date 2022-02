Inter-Roma: orario, formazioni e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 8 febbraio 2022

Inter-Roma: domani, 8 febbraio 2022, alle ore 21.00 ci sarà la partita del quarto di finale della Coppia Italia 2021/2022. Ma dove si potrà vedere? La partita si disputerà a San Siro, ma si potrà vedere in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sul sito Mediset Infinity o sul portale Sport Mediaset. Per questa partita Inzaghi ha dei dubbi tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. itolare certo, invece, Dzeko. Confermati anche i titolari per la difesa. Invece La Roma schiererà la coppia Abraham-Zaniolo. Al ballottaggio, invece, Oliviera e Mkhitaryan e incertezza anche tra Niles, il nuovo acquisto, e Vina. Di seguito le probabili formazioni. Se si vogliono acquistare i biglietti si può vedere, qui.

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham