Internazionali BNL d’Italia 2024, sorteggiato il tabellone femminile: chi sono le italiane in gara

E’ uscito il tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia e che si svolgeranno al Foro Italico di Roma: ecco le italiane in gara.

E’ uscito il tabellone per gli Internazionali BNL d’Italia 2024. All’interno del famoso torneo romano di tennis, giocheranno anche diverse tenniste italiane. La più attesa è Jasmin Paolini, 28enne toscana e argento al Billie Jean King Cup: la ragazza nei quarti di finale, dove dovrà scontrarsi con la tennista kazaka Elena Rybakina. La Rybakina è considerata tra le prime cinque miglior tenniste del mondo e si è già confermata l’anno scorso sul campo di Roma nella categoria femminile.

Il tabellone femminile per i BNL d’Italia 2024

Le ragazze giocheranno sul campo del Foro Italico. Per la competizione sportiva, giocheranno ben undici atlete italiane. Jasmine Paolini entrerà in gara dal secondo turno, pescata come 11esima testa di serie della manifestazione. La competizione inizierà oggi, con la Paolini che scenderà in campo da martedì prossimo. Per le italiane, oggettivamente le atlete hanno commentato come positivo il sorteggio per i BNL d’Italia.

Il tabellone di Jasmine Paolini per il BNL d’Italia

La Paolini arriva al massimo della forma, essendo la numero 12 del ranking. Nel suo percorso, potrebbe incrociare la tennista croata Petra Martic, l’egiziana Mayar Sherif. Al terzo turno, la tennista italiana potrebbe incrociare la sportiva bielorussa Viktoryja Azaranka e la greca Maria Sakkari.

Le altre italiane nel tabellone del BNL d’Italia

In gara anche Martina Trevisan, adesso numero 87 nel ranking, che esordirà ai BNL d’Italia contro la kazaka Yulia Putintseva. Ci sarà pure un derby italiano al torneo di Roma, dove s’incroceranno le azzurre Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini: le due ragazze non si sono mai incrociate in una gara ufficiale.

Lisa Pigato sarà chiamata all’esordio contro la statunitense Shelby Rogers, in una gara definita inedita. Federica Serra ed Elisabetta Cocciaretto attendono di conoscere le avversarie, che verranno fuori dalle fasi di qualificazione al torneo. Nuria Brancaccio si troverà a esordire contro la ceca Katerina Siniakova, mentre Lucia Bronzetti affronterà l’americana Sofia Kenin. Giorgia Pedone attende di conoscere la propria avversaria, mentre Sara Errani dovrà affrontare una complessa partita con l’americana Amanda Anisimova.