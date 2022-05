Internazionali di tennis 2022 a Roma: date, costo biglietti e come vederli in tv

Tutto quasi pronto per gli Internazionali Bnl di tennis, che come ogni anno si tengono al Foro italico di Roma. Dopo le pre-qualifiche, il torneo, sia maschile che femminile, entrerà nel vivo dal prossimo 9 lunedì: ma quanto costano i biglietti? E come fare per seguire le partite in diretta tv?

Quando si gioca? Le date degli Internazionali di tennis

A partire dal prossimo 9 maggio ci saranno due sessioni, una diurna che inizia dalle 11 (e riguarda tutti i campi), e una serale che prende il via alle 19 sul Campo Centrale. Gli internazionali di tennis termineranno il 15 maggio.

Campo Centrale

DATA ORARIO Turno (numero di incontri)* DOM 8 11:00 1° Turno Maschile (3) LUN 9 11:00 1° Turno Maschile (2) e Femminile (1) LUN 9 19:00 1° Turno Maschile (1) e Femminile (1) MAR 10 11:00 1°-2° Turno Maschile (2) e Femminile (1) MAR 10 19:00 1°-2° Turno Maschile (1) e Femminile (1) MER 11 11:00 2° Turno Maschile (2) e Femminile (1) MER 11 19:00 2° Turno Maschile (1) e Femminile (1) GIO 12 11:00 3° Turno Maschile (2) e Femminile (1) GIO 12 19:00 3° Turno Maschile (1) e Femminile (1) VEN 13 11:00 Quarti di Finale Maschili (2) – Quarti di Finale Femminili (1) VEN 13 19:00 Quarti di Finale Maschili (1) – Quarti di Finale Femminili (1) SAB 14 12:00 Semifinali Maschili (1) – Semifinali Femminili (2) SAB 14 19:30 Semifinali Maschili (1) – Semifinali Doppio Maschile (1) DOM 15 13:00 Finali Maschile e Femminile

Grand Stand Arena

DATA ORARIO Turno (numero di incontri)* DOM 8 11:00 1° Turno Maschile (1) – Qualificazioni Maschili (2) LUN 9 11:00 1° Turno Maschile (3) e Femminile (2) MAR 10 11:00 1°-2° Turno Maschile (3) e Femminile (2) MER 11 11:00 2° Turno Maschile (3) e Femminile (2) GIO 12 11:00 3° Turno Maschile (3) e Femminile (2) VEN 13 11:00 Quarti di Finale Maschili (1) – Quarti di Finale Femminili (2)

Ground

DATA ORARIO Turno* LUN 2 09:00 Prequalificazioni MAR 3 10:00 Prequalificazioni MER 4 10:00 Prequalificazioni GIO 5 10:00 Prequalificazioni VEN 6 09:00 Training Session SAB 7 10:00 Qualificazioni Maschili e Femminili DOM 8 11:00 Qualificazioni Maschili e Femminili LUN 9 11:00 1° Turno Maschile e Femminile – 1° Turno Maschile e Femminile Doppio MAR 10 11:00 1° Turno Maschile e Femminile – 1°-2° Turno Maschile e Femminile Doppio MER 11 11:00 2° Turno Maschile e Femminile – 2° Turno Maschile e Femminile Doppio GIO 12 11:00 3° Turno Maschile e Femminile – 3° Turno Maschile e Femminile Doppio VEN 13 11:00 Quarti di Finale Maschili e Femminili Doppio SAB 14 12:00 Semifinali Maschili e Femminili Doppio DOM 15 14:00 Finali Maschili e Femminili Doppio (Tabelle dal sito ufficiale)

Come acquistare i biglietti e quanto costano

Ci sono diverse modalità per acquistare i biglietti. La prima è quella classica: rivolgersi al botteghino del Foro Italico. La seconda, invece, è sicuramente più veloce perché sul sito web bastano pochi click. Qui sarà possibile acquistare gli abbonamenti per tutta la settimana, ma i costi sono, come si può immaginare, elevati: per i posti migliori del Centrale si superano i 2.200 euro, per gli altri è possibile anche trovare qualcosa al di sotto dei 1.000 euro. Per la Grand Stand Arena, invece, il costo va dai 250 ai 336 euro.

Per i biglietti giornalieri il costo varia a seconda del campo, della sessione e del giorno della settimana. Per il Campo Centrale si va da un minimo di 45 euro fino a un massimo di 1.100 per la finale, mentre per la sessione serale i prezzi vanno da circa 20 euro a ben di più di 100. E ancora, sulla Grand Stand Arena si va dai 30 euro fino a un massimo di 150, mentre per il Ground dai 19 agli oltre 40 euro.

Si può entrare gratis?

Esistono i biglietti omaggio, quelli che vengono dati ad alcune aziende partner. Quello che è certo, però, è che non è possibile entrare nel Foro Italico senza pagare il biglietto, a parte alcune eccezioni (come chi ha degli accrediti).

Dove vedere gli Internazionali di tennis in diretta tv e streaming?

E se i più fortunati riescono ad acquistare un biglietto e a seguire le partite dal vivo, gli altri dovranno accontentarsi (sempre meglio di niente) della televisione e dei match in diretta sul piccolo schermo. Il torneo visibile, infatti, sarà visibile integramente su Sky, ma un match al giorno verrà mandato in onda anche su Italia 1 o Canale 5. Un secondo match Atp, invece, verrà trasmesso in differita serale da Supertennis, che manderà in onda in chiaro e in diretta anche gli incontri del torneo femminile.