Italia-Cina, oggi i quarti dei Mondiali di volley femminile: a che ora e dove vederli (in diretta tv e streaming)

Tutto pronto per i quarti di finale dei mondiali di Volley Femminile: questa volta le azzurre dovranno scendere in campo e vedersela con la Cina, in questa fase che sarà a eliminazione diretta. La tensione è tanta, l’attesa molta e il conto alla rovescia si può attivare perché alle 17 di oggi le campionesse d’Europa, guidate dal Ct Davide Mazzanti, scenderanno in campo. E la partita si potrà seguire in diretta.

Dove vedere Italia-Cina oggi in tv

La partita di oggi valida per i quarti dei Mondiali di volley femminile tra Italia e Cina si potrà seguire a partire dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now Tv o SkyGo. Si giocherà ad Apeldoorn, Olanda.

Dove vedere la partita in chiaro

Non solo Sky. Il match di oggi si potrà seguire anche in diretta tv in chiaro su Rai 2 in streaming su Rai Play, quindi in forma gratuita. Quello di oggi, lo ricordiamo, è uno scontro diretto: chi vince va avanti, verso le semifinali, chi perde viene eliminata.

Quando ci sarà la prossima partita dell’Italia, il calendario

L’Italia se dovesse superare e affrontare al meglio la Cina andrà in semifinale, poi probabilmente in finale. Ecco il tabellone con le possibili date: