Italia-Macedonia del Nord, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: data, canale e orario

E’ in programma oggi, venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20.45, la partita Italia-Macedonia del Nord. Il match è valido per la settima e penultima giornata del gruppo C di qualificazione agli Europei di calcio 2024. L’incontro si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitrerà la partita il fischietto tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller. Quarto uomo il sig. Patrick Ittrich.

Italia-Macedonia del Nord, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta in chiaro da Rai 1 e per vederla in tv basterà sintonizzarsi sul primo canale del digitale terrestre. Si potrà seguire la partita anche in streaming grazie a Rai Play, disponibile da pc fisso e notebook o da smartphone e tablet tramite app.

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a commentare Italia-Macedonia del Nord per la Rai.

Come arrivano le due squadre al match

Dopo il successo nel primo dei quattro incroci – per 3-2 a Skopje il 9 ottobre 2016 (rete di Belotti e doppietta di Immobile) – l’Italia non ha vinto nessuno dei successivi tre match contro la Macedonia del Nord: due pareggi, compreso l’ultimo (1-1), lo scorso 9 settembre, e una sconfitta. Dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre partite alla guida degli Azzurri, Luciano Spalletti ha perso la sfida più recente contro l’Inghilterra (1-3 a Londra) lo scorso 17 ottobre; l’Italia non subisce due sconfitte consecutive dal periodo tra novembre 2022 e marzo 2023 (contro Austria e ancora Inghilterra).

L’Italia occupa il terzo posto in classifica del gruppo C di qualificazione a Euro2024 con 6 partite giocate. Sono 10 i punti conquistati, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. La Macedonia del Nord, invece, occupa il quarto posto in graduatoria. Sono 7 i punti conquistati in 6 partite, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.