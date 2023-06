Italia-Uruguay, dove vedere la finale dei Mondiali Under 20 in tv: orario, canali, formazione

Dopo la finale di Champions League di ieri, con la vittoria del Manchester City contro l’Inter di Simone Inzaghi, questa sera ci sarà un altro match importante. Sì, avete capito bene: gli italiani questa sera dovranno sintonizzarsi per tifare la nazionale di calcio under 20, che scenderà in campo nella finale dei mondiali di categoria contro l’Uruguay. E il conto alla rovescia si può attivare perché alle 23 ci sarà il fischio d’inizio nello stadio Maradona, a La Plata.

Dove vedere la finale dei mondiali under 20 di stasera tra Italia-Uruguay

La finale dei mondiali under 20 verrà trasmessa in diretta tv in chiaro, quindi gratuitamente, su Rai 2 a partire dalle 23. E si potrà seguire in streaming sul portale Rai Play: basterò connettersi su raiplay.it o collegarsi tramite l’app. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, hanno collezionato un successo dopo l’altro e ora sperano di portare a casa la coppa, tanto ambita: dopo aver battuto il Brasile, dopo essersi qualificati agli ottavi, i ragazzi della nazionale under 30 hanno messo ko l’Inghilterra, poi la Colombia. E contro la Corea del Sud sono riusciti ad uscire vincitori e ad aggiudicarsi, per la prima volta, la finale del mondiale di categoria.

Le formazioni

Il ct Nunziata sembra intenzionato a confermare le formazioni che ha messo in campo contro la Colombia e la Corea del Sud. L’Italia, quindi, potrebbe giocare con lo schema 4-3-1-2 e schierare: Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia, Giovane, Prati, Casadei, Baldanzi, Esposito, Ambrosino. L’Uruguay di Broli, invece, potrebbe schierare un 4-1-2-3 e giocare con Rodriguez, Chagas, Boselli, Gonzalez, Matturro, Garcia Grana, Sosa Ospital, Diaz, Duarte, De Los Santos.

“̀ ℎ́ ℎ ’. ℎ ℎ ℎ ’. ℎ. ℎ ℎ ̀” – ha detto Carmine Nunziata. Che spera di poter regalare a tutti, con i suoi azzurrini, una notte magica.