Kamila Valieva può gareggiare: via libera dal Tas

Il Tas, il Tribunale di arbitrato dello sport, ha autorizzato la 15enne pattinatrice russa, Kamila Valieva, a riprendere a gareggiare alle Olimpiadi invernali di Pechino sebbene il test positivo all’antidoping.

Kamila Valieva può gareggiare: la decisione della corte

La Corte ha notificato di aver respinto gli appelli del Comitato olimpico internazionale, dell’Agenzia mondiale antidoping e dell’Unione internazionale di pattinaggio per ripristinare la sua sospensione, permettendo alla Valieva di partecipare al concorso individuale che si aprirà il 15 febbraio.

In una breve conferenza stampa, Matthieu Reeb, direttore generale del Tas, ha letto il responso del Tribunale basato “su circostanze eccezionali” organizzate su tre ordini di considerazione: l’età della Valieva, che avendo meno di 16 anni è una ‘persona protetta’ secondo il codice internazionale; il ‘danno irreparabile’, legato alla sospensione, tra integrità e regolarità delle gare; infine, lo stop alla pattinatrice maturato durante i Giochi, senza che l’atleta avesse potuto difendersi.

Il collegio messo in piedi per il caso, capitanato dall’italiano Fabio Ludica, avvocato e docente di diritto sportivo, si è pronunciato solo sul provvedimento di sospensione e non incide sull’eventualità di una squalifica futura che potrà essere decisa dalla Wada (l’antidoping mondiale) anche in forma retroattiva, ignorando anche per assenza di competenza specifica, un responso sul concorso a squadre vinto il 7 febbraio dalla Russia grazie alla Valieva, autrice per la prima volta ai Giochi di un salto quadruplo.

Nel frattempo, la pattinatrice russa potrà partecipare al programma individuale che si aprirà il 15 febbraio dove la vede favorita per la vittoria finale.

Kamila Valieva, chi è: vita e carriera

Kamila Valieva ha iniziato la sua carriera nel pattinaggio artistico all’età di 3 anni e mezzo, nel 2009. Dal 2018 è allenata Eteri Tutberidze.

Nella stagione 2019-20, fa il suo debutto internazionale partecipando al Grand Prix ISU juniores: ha preso parte a due tappe, in Francia nell’agosto e in Russia nel settembre, arrivando entrambe le volte prima e qualificandosi così per la finale a Torino.

Nel dicembre del 2020 partecipa al suo primo campionato russo senior e si guadagna il secondo posto dietro Anna Ščerbakova e davanti Aleksandra Trusova. Non gareggia a livello internazionale, dal momento che l’intera stagione junior è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19.

Nel 2021 fa il suo debutto senior al Finlandia Trophy 2021, con un terzo posto. Sempre nello stesso anno prenderà parte allo Skate Canada 2021 e alla Rostelecom Cup 21. In entrambe le competizioni si aggiudica un record unico per una giovanissima atleta, riportando per entrambi la vittoria.