LA LAZIO RIFILA UNA CINQUINA ALLA SAMPDORIA: 5 A 1

Termina la partita all’Olimpico di Roma con un cinque a uno per i biancocelesti la sfida tra Lazio e Sampdoria. Questa e l’undicesima vittoria consecutiva degli uomini di Mister Simone Inzaghi. Passano in vantaggio i biancocelesti con un gol di Caicedo su azione e passaggio ricevuto da un Ciro Immobile questa sera super ispirato. Il secondo gol lo segna appunto lui su calcio di rigore. Il terzo gol lo segna sempre un Ciro Immobile su azione sempre presente. Poi ci pensa un Bastos a mettere la palla in rete con un bellissimo tiro da furi area segnando il quattro a uno. La cinquina la segna un ispirato Ciro Immobile portandosi a casa anche il pallone per la sua tripletta, su altro calcio di rigore per un fallo di mano in area da parte di Colley.

Di Giuseppe Marrone