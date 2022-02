Lazio-Bologna in diretta tv e streaming: formazioni, orario e canale (Dazn o Sky) di oggi 12 febbraio 2022

Tutto pronto per la 25esima giornata di campionato di Serie A, che prenderà il via con la Lazio pronta a ospitare allo Stadio Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La partita è prevista oggi, sabato 12 febbraio, e il fischio d’inizio sarà alle 15: ma dove vederla in diretta tv? E quali saranno le (possibili) formazioni?

Lazio-Bologna: orario e dove vederla sabato 12 febbraio 2022

La partita tra Lazio e Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Il match, quindi, sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv, ma anche su PlayStation o Xbox, TIMVISION Box o collegando la tv ad Amazon Fire Stick o a Google Chromecast. Possibile seguire la sfida, lo ricordiamo, anche sull’app DAZN.

Lazio-Bologna: le (possibili) formazioni di sabato 12 febbraio 2022

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio di Sarri deve fare di tutto per vincere e oggi potrebbe schierare un 4-3-3 e far scendere in campo: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Pedro, Zaccagni e Immobile. Il Bologna di Mihajlovic, invece, potrebbe scendere in campo con un 3-5-2 e schierare: Skorupski, Medel, Soumaoro, Theate, Hickey, Schouten, Svanberg, Soriano, Dijks, Orsolini e Arnautovic.