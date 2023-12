Lazio febbricitante per la Champions, a Madrid senza Rovella e Patric: torna Vecino

Non arriva al meglio la Lazio per l’importantissima sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. In Spagna, il gruppo di Maurizio Sarri arriva rimaneggiato, causa anche di numerose influenze all’interno dello spogliatoio. Un undici titolare che promette sorprese, quello che il mister biancoceleste sarà costretto a schierare al Wanda Metropolitano per una partita dal sapore di primato nel girone.

Verso Atletico Madrid-Lazio: biancocelesti alle prese con la febbre

Per la sfida di mercoledì sera sembrava recuperato Patric, alle prese negli ultimi giorni con un fastidio al polpaccio. Il difensore spagnolo, però, nelle ultime ore si è dovuto rifermare, questa volta per i sintomi dell’influenza. Per la febbre persistente, il ragazzo è stato tenuto a riposo nell’ultimo allenamento, in condizioni di salute che potrebbero non consentirgli di scendere in campo a Madrid.

La Lazio senza Patric cambia volto

Maurizio Sarri dovrà pensare a una Lazio senza Patric, un giocatore che in più occasioni si è rivelato fondamentale nella retroguardia biancoleste. Il mister potrebbe ridisegnare il modulo della formazione titolare, passando dalla “difesa a 4” a quella a “3” e quindi portando in campo il vecchio 3-5-2 che ha contraddistinto gli ultimi anni del calcio laziale.

Il centrocampo biancoleste a Madrid: chi scenderà in campo

La rivoluzione Lazio, per l’influenza, non interesserà solamente la difesa. Grandi cambiamenti potrebbero comparire sulle fasce laterali, che vedrebbero il ritorno di Lazzari e Marusic. Per la mediana, invece, ci sarà il ritorno di Vecino, reintegrate da poche ore con il gruppo biancoceleste dopo un litigio infuocato con Sarri che nei fatti lo aveva relegato ai margini della rosa. L’opzione del centrocampista uruguayano, oltretutto, sarebbe necessaria per la squalifica di Rovella.

La Lazio punta alla vittoria a Madrid

Seppur complessa come impresa, la Lazio vuole vincere a Madrid. Battere l’Atletico Madrid di Simeone, infatti, significherebbe andare agli Ottavi di Champions League – cui è già qualificata – da prima del Girone E, sperando in un sorteggio più semplice per avanzare nella coppa più importante d’Europa per i club.