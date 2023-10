Lazio-Fiorentina: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20.45, la partita Lazio-Fiorentina. Il match, valido per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cipressa, con Marchetti quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con AVAR Meraviglia.

Lazio-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su SKY. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio (202) oppure aprire l’app di DAZN, da scaricare da smart tv o, in caso di tv di vecchia generazione, da uno dei tanti dispositivi disponibili (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, TIM VISION).

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su sito e app di DAZN, sull’app di Sky GO, servizio gratuito per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet, e sul sito e app di NOW, portale con il meglio della programmazione sportiva (e cinematografica) di Sky accessibile tramite l’acquisto di specifici pacchetti.