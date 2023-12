Lazio-Frosinone: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi,venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 20.45, la partita Lazio-Frosinone. Il match, valido per la diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara il sig. Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Trinchieri. Quarto ufficiale il signor Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà Serra, con AVAR Di Paolo.



Lazio-Frosinone, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Lazio-Frosinone sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà sintonizzarsi su uno dei canali di Sky Sport che trasmettono la gara (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251), oppure aprire l’app di DAZN, da scaricare da smart tv o, in caso di tv di vecchia generazione, da uno dei tanti dispositivi disponibili (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, TIM VISION).

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su: sito e app di DAZN; sull’app di Sky GO, servizio gratuito per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet; sull’app di NOW, che trasmette il meglio dei contenuti Sky in vendita tramite specifici pacchetti.

Come arrivano le due squadre al match

La Lazio è nona in classifica a -4 dal sesto posto e -7 dalla zona Champions. Il successo in Toscana, sudato, è stato il modo per rialzarsi dopo il pari col Verona e i ko contro Inter e Atletico Madrid.

Dall’altra parte il Frosinone, avversario ostico e con un buon margine sulla zona rossa della classifica: Soulé e compagni si sono arresi alla Juventus soltanto nel finale e hanno battuto il Napoli 4-0 al Maradona, seppur in Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Lazio-Frosinone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Kvernadze, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco