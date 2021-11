Lazio-Juventus all’Olimpico di Roma sabato 20 novembre 2021: strade chiuse, orari e come raggiungere lo stadio

Sabato all’insegna dello sport e del grande calcio nella Capitale perché allo stadio Olimpico si disputerà la gara tanto attesa, quella tra Lazio e Juventus. Il fischio d’inizio è nel pomeriggio, è previsto alle 18, e per l’occasione Roma sarà blindata con diverse strade chiuse al traffico e autobus che dovranno deviare i loro percorsi.

Lazio-Juventus allo Stadio Olimpico sabato 20 novembre 2021: strade chiuse

Come fa sapere Roma Mobilità, ci saranno temporanee chiusure al traffico, che potranno verificarsi nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. “Per quanti volessero raggiungere lo stadio utilizzando il trasporto pubblico, ricordiamo che l’area del Foro Italico è servito dalle linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Il sabato (così come il venerdì) le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Poi ci sono le linee bus “n””.

Lazio Juventus sabato 20 novembre 2021: a che ora si gioca, le (possibili) formazioni

La partita, molto attesa, si giocherà allo Stadio Olimpico nel pomeriggio di domani, sabato 20 novembre, con il fischio d’inizio in programma alle 18. La Lazio, che gioca in casa, potrebbe schierare un 4-3-3 e far scendere in campo: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni; mentre i bianconeri con un 4-4-2 potrebbero schierare Szczensy, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Morata e Chiesa.