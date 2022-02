Lazio-Porto, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi 24 febbraio 2022

Tutto quasi pronto per la partita tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Porto. Una sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si giocherà oggi, giovedì 24 febbraio, allo Stadio Olimpico della Capitale, con il fischio d’inizio alle 18.45.

Lazio-Porto: a che ora e dove vedere la partita oggi giovedì 24 febbraio 2022

La partita di ritorno di Europa League tra Lazio e Porto, che si giocherà nel pomeriggio allo Stadio Olimpico, sarà visibile su DAZN. Tramite l’app gli abbonati potranno seguire il match su smart tv o potranno collegare il televisore a console PlayStation o XBox a dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Ma non solo. Il match sarà visibile anche su Sky: sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport o in streaming sulla piattaforma SkyGo.

Lazio-Porto: le (possibili) formazione di giovedì 24 febbraio 2022

La Lazio di Maurizio Sarri potrebbe scendere in campo con un 4-3-3 e schierare: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj, Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile e Cabral. Il Porto, invece, potrebbe giocare con un 4-2-3-1 e far scendere in campo Diogo Costa, Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira, Toni Martinez e Pepè.