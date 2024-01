Lazio-Roma, tutti gli uomini del Derby: chi sono i più pericolosi

Lazio-Roma, si avvicina il Derby della Capitale. Gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: gli uomini chiave.

Lazio-Roma, comincia il conto alla rovescia. La stracittadina della Capitale non è mai una partita come le altre. Roma e Lazio sono chiamate a un salto di qualità per dare una svolta alla propria stagione. La Coppa Italia non è mai facile, soprattutto quando c’è di mezzo una partita come questa. Il Derby è sempre una gara particolare per storia, suggestione e trascorsi.

Sarri e Mourinho si conoscono bene dai tempi della Premier, ma l’atmosfera in Italia è diversa. Così come la pressione che sono chiamati a sostenere al cospetto di una partita simile. Due opposti che viaggiano – quest’anno – a corrente alternata. Nell’ultimo turno ha vinto la Lazio di misura a Udine. La Roma ha dovuto accontentarsi di un pareggio con l’Atalanta dopo una gara discontinua che ha visto, tra le altre cose, l’espulsione di Mourinho.

Il Derby si avvicina

La Coppa Italia, ora, è un’altra storia: la gara è importante sia sul piano del risultato (in palio ci sono i quarti di finale) che sul piano emotivo. Vincere il Derby dà morale ed entrambe le squadre, in questo momento, ne hanno bisogno. La Roma si affida ancora al duo Cristante-Paredes in mezzo al campo, mentre in difesa giocherà dal primo minuto il neo acquisto Huijsen che ha ben impressionato contro la Dea.

Favorito Bove su Pellegrini, il capitano giallorosso è ancora alle prese con i problemi muscolari: stagione sfortunata per lui, come si evince anche dall’espressione rammaricata durante l’ultima partita. Vorrebbe contribuire alle imprese della squadra, ma non sta riuscendo a imporsi come suo solito. La tifoseria lo supporta ugualmente. In attacco per Mourinho ci sono Dybala-Lukaku e Azmoun. L’iraniano si è inserito bene nelle dinamiche offensive del gruppo: “Sono pronto a morire per la Roma”, ha dichiarato non molto tempo fa.

Le scelte di Sarri e Mourinho

Lo Special One spera sia davvero così. Belotti ed El Shaarawy partono dalla panchina. Non è escluso l’ingresso a gara in corso. Tutt’altra situazione in casa Lazio dove le porte girevoli di Formello (centro di allenamento in cui i tifosi sono andati a caricare la squadra prima del match) scambiano i protagonisti: non ci sarà Ciro Immobile, anche lui ai box come il capitano giallorosso, spazio a Castellanos e Felipe Anderson (che di Derby nel recente passato ne ha deciso qualcuno, Sarri spera nell’amuleto).

C’è anche Pedro, ex di turno che ha deciso di dare il tutto per tutto ai biancocelesti. L’ex Chelsea ha segnato nel Derby sia con la Roma che con la Lazio. Destino simile a quello del collega Kolarov. Ballottaggio tra Kamada e Vecino in mezzo al campo. Mentre Zaccagni e Isaksen sono da valutare. In Coppa Italia è consigliato il turn over, ma Mourinho e Sarri sono consapevoli che questa partita va oltre tattiche e schemi. A Roma conta solo vincere.