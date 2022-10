Lino Banfi e il pronostico su Roma-Napoli in versione ‘Oronzo Canà’: ecco cosa ha detto

Mancano davvero poche ore al grande match che si disputerà domani, alle 20.45, allo Stadio Olimpico. E che vedrà scendere in campo i giallorossi di Mourinho e il Napoli di Spalletti. Tra scommesse e possibili risultati, l’attesa dei tifosi è tanta. Ma ci ha pensato Lino Banfi, noto attore, a dire la sua e a dare il pronostico della partita. E lo ha fatto in versione ‘Oronzo Canà’ ai microfoni della radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal.

Cosa ha detto Lino Banfi sulla partita di domani Roma-Napoli

“Il Napoli è veramente fortissimo quest’anno. Se dovessi dare un titolo per la gara di domenica sera direi sicuramente: a cavallo. L’allenatore nel pallone è un grandissimo film, vi devo dire che l’avrò visto soltanto due volte, è stato un grandissimo successo per tutti” – ha detto Lino Banfi, che ancora per una volta ha vestiti i panni di Oronzo Canà, uno dei suoi personaggi più amati.

“Devo dire che tra Mourinho e Spalletti non ho dubbi su chi sia il migliore. Per me resta il portoghese il migliore in assoluto, anche perché parla la carriera per lui e tutti i titoli che ha vinto nel corso di questi anni. Parliamo di un totem della panchina, non c’è partita tra i due allenatori che si sfideranno domenica sera allo Stadio Olimpico’.

Vincerà il Napoli?

Nonostante i complimenti a Mourinho, però, Lino Banfi è certo: “Non ho dubbi su come finirà Roma Napoli, vincerà il Napoli e andrà a cavallo, accappotterà i giallorossi”. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà domani sera in campo!