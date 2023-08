Matic-Roma, divorzio inevitabile: centrocampista verso l’addio ai giallorossi

Un addio inaspettato quello tra il club giallorosso ed il centro campista serbo Matic. Dopo solo un anno nella Roma, ecco che le strade del calciatore sembrano prendere una direzione differente. Rispetto all’addio di Matic non c’è ancora ufficialità ma il suo saluto a Trigoria per volare verso il Rennes ha in parte spiazzato anche i tifosi, che si chiedono cosa possa esserci alla base della decisione.

L’addio di Matic alla Roma

Il centrocampista, da tempo, iniziava ad accusare un disagio nel restare alla Roma al punto tale che – come riportato dalla Gazzetta dello sport – i francesi avevano chiesto ai giallorossi di svincolare il calciatore. Ora, Matic lascerebbe il club non per motivi economici, guadagnerà poco più rispetto a quello che avrebbe fatto nella Capitale, ma per questioni personali, forse un dissidio con l’allenatore Mourinho. Pinto prima e lo stesso Mou poi, avrebbero provato – senza successo – a far rientrare la situazione. Il comportamento del calciatore serbo ha spiazzato il club e Pinto, che non è partito con la quadra per Tirana – dove la Roma ha giocato l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione – e dovrà adesso affrontare tempestivamente la questione relativa al sostituto di Matic. Uno dei nomi possibili (e presunto al momento) è quello di Paredes che ha già giocato in giallorosso.

La nuova avventura al Rennes

In Francia ad attendere Matic una nuova avventura in Ligue 1. La frattura con il club giallorosso nel corso dei giorni è parsa evidente ed il serbo ha accettato l’offerta biennale del Rennes, con opzione per un’altra stagione da tre milioni netti. Il calciatore ha dunque maturato la decisione di lasciare la Capitale approfittando di una proposta che gli consentirebbe di avere un anno in più di ingaggio e quindi, meno problemi alla fine della prossima stagione, quando scadrebbe il contratto in giallorosso.