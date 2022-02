Milan-Lazio, data e orario della partita di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Lazio. Siamo ai quarti di finale della Coppa Italia, che vedrà affrontarsi in diretta le squadre di Milan e Lazio proprio alla stadio Meazza di San Siro (Milano). La partita si giocherà domani, mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 21.00. Delle due una: la vincente si troverà faccia a faccia in finale con una tra Inter e Roma.

Per gli uomini di Pioli il morale ultimamente è davvero alle stelle. Nell’ultimo Derby, infatti, hanno battuto l’Inter in rimonta per 2-1, grazie al mattatore della partita Olivier Giroud che ha fatto doppietta (al 75’ e al 78’). La squadra nerazzurra aveva fatto male i suoi calcoli, illudendosi della vittoria dopo il primo goal di Ivan Perisic. Ora dovrà guardarsi davvero le spalle, perché il Diavolo e il Napoli si sono avvicinate.

Milan – Lazio, ipotesi di formazione

Possibile formazione Milan:

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud

Allenatore: Stefano Pioli

Probabile formazione Lazio

(4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

Allenatore: Maurizio Sarri