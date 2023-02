Milan o Tottenham, chi andrà ai quarti di Champions?

Il successo per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, assegna un piccolo vantaggio al Milan in vista della gara di ritorno dell’8 marzo 2023. Accedere ai quarti della competizione sarebbe molto importante per i rossoneri, un traguardo che non raggiungono da troppo tempo, esattamente dal 2012.

Milan, come arriva alla sfida di Champions

Dopo un inizio di 2023 pessimo, il Milan da qualche settimana sembra essere riuscito a ritrovare gioco e risultati. Qualificato alla fase ad eliminazione diretta come secondo nel Gruppo E dietro al Chelsea, nella gara di andata contro il Tottenham è riuscito a vincere di misura grazie ad una rete di Brahim Diaz. Dal 2014 il Milan non partecipava agli ottavi di Champions, dalla doppia sfida persa contro l’Atletico Madrid. In Serie A, dopo 3 sconfitte consecutive ad inizio anno, è riuscito a centrare due successi ed occupa attualmente la quarta posizione.

Il Milan ed il Tottenham si sono già incontrate in Champions nella stagione 2010/11, proprio negli ottavi di finale della competizione. All’epoca furono gli Spurs a qualificarsi ai quarti grazie al successo per 0-1 a Milano e il pareggio 0-0 a Londra. Nella sua storia il “Diavolo” ha vinto per ben 7 volte il trofeo continentale più prestigioso.

Tottenham, il valore aggiunto di Antonio Conte

Pur sconfitto nella gara di andata a Milano, il Tottenham non può essere assolutamente sottovalutato. Il cammino dei londinesi in Champions li ha visti chiudere al primo posto nel Gruppo D, davanti a squadre di tutto rispetto come Eintracht Francoforte (vincitrice dell’ultima Europa League), Sporting Lisbona e Marsiglia. Ricordiamo che gli inglesi non hanno mai vinto la Champions League, il loro miglior risultato risale alla finale del 2019 persa contro il Liverpool.

In panchina siede una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero mister Antonio Conte. Tutti gli addetti ai lavori riconoscono le grandi qualità di tecnico all’ex di Juve e Inter. Davanti al pubblico di Londra, punterà ad ottenere il massimo dalla sua squadra, nella cui rosa spiccano i talenti di Harry Kane, Son e Perisic. Attualmente il Tottenham occupa la quarta posizione in Premier League, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Tottenham-Milan, le quotazioni dei Bookmakers

Per la gara decisiva per il passaggio del turno, i principali Bookmakers danno per favoriti gli inglesi. Il successo nell’incontro per i ragazzi di Antonio Conte viene pagato a 1.93, il pareggio a 3.50, la vittoria esterna dei rossoneri a 3.90. Le scommesse relative al passaggio del turno hanno invece delle quote favorevoli al Milan, in virtù dell’1-0 maturato nella gara di andata: 1.70 per la formazione italiana, 2.20 per quella britannica. Naturalmente il giudizio finale spetterà al campo, dove un singolo episodio a volte può cambiare l’andamento del match. Toccherà agli uomini di Stefano Pioli confermare, nel “return match” di Londra, questo piccolo vantaggio attribuito dai Book.