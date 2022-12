Mooney We Run Rome il 31 dicembre 2022: ecco dove e a che ora

Si terrà il 31 dicembre la Mooney We Run Rome, evento organizzato da Atleticom ASD sotto l’egida della FIDAL, inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Il “Mooney We Run Rome” del 31 dicembre: ecco dove e a che ora

Dopo la parentesi estiva della competizione “by night”, disputatasi lo scorso 18 giugno, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 chilometri – e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 chilometri – ritrova la sua abituale collocazione il giorno dell’ultimo dell’anno. Giunta all’XI edizione, la Mooney We Run Rome si corre il 31 dicembre a Roma. Start alle 14.00, sempre nel perimetro storico della città.

Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale e porta con sé tutta la poesia e il fascino della storia e della tradizione romana: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Come sempre sono tre le tipologie di gara in programma: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva. Per questo, negli anni, la We Run Rome, oltre a vantare la partecipazione di grandi atleti di caratura nazionale e internazionale, è diventata soprattutto una grande festa aperta a tutti. Imperdibile anche per i tanti turisti che arrivano a Roma per chiudere l’anno in bellezza e dare inizio ai festeggiamenti del Capodanno nella Capitale. Per salutare l’anno del 2022, una sana iniziativa di sport, che attraverserà tutti i luoghi più importanti del Centro Storico capitolino. Una corsa in mezzo alle bellezze storiche e artistica della nostra città, in un percorso che si prevede mozzafiato.