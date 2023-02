Morto Ilario Castagner: ha allenato la Lazio e il Perugia ‘dei miracoli’

Morto Ilario Castegner. A darne il triste annuncio il figlio Federico, attraverso un post pubblicato su Facebook. “Oggi – ha scritto – se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papa’…”.

Immediatamente sono arrivati migliaia di messaggi di cordoglio da parte di tifosi e sportivi. Ilario Castagner aveva 82 anni e da qualche tempo era malato. Un messaggio di cordoglio arriva proprio dalla società biancoceleste. “La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner e si unisce al dolore della famiglia. Castagner fu allenatore biancoceleste per due stagioni agli inizi degli anni ’80: una figura cara agli appassionati di calcio, unanimemente associata a un modo serio, professionale e pacato di vivere lo sport”

Lutto nel calcio per la scomparsa di Ilario Castagner

Lutto nel mondo del calcio per la triste notizia della scomparsa di Ilario Castagner. Ilario Castagner, presidente onorario del Perugia, è venuto a mancare a causa di una lunga malattia. Castagner ha ricoperto numerosi ruoli istituzionali nel mondo del calcio italiano e internazionale, divenendo un punto di riferimento per generazioni di tifosi. La sua passione e dedizione al gioco lo hanno reso un grande esempio per tutti gli appassionati di calcio.

Ilario Castagner era molto amato da tutti quelli che lo conoscevano, in particolare dai tifosi dell’Atalanta. La sua dedizione alla squadra non aveva limiti, sostenendola anche durante i momenti più difficili. Verrà ricordato sempre come un grande appassionato di calcio che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport.

“Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di Ilario Castagner e ci stringiamo attorno alla famiglia nell’ora del dolore. Ci impegneremo ad onorare la sua memoria ricordando l’impegno e la dedizione che ha mostrato al calcio italiano e internazionale”, questo il messaggio della società.

Ilario Castagner, allenatore del Perugia dei miracoli

Ilario Castagner è stato un allenatore di calcio italiano, noto per i miracoli che ha compiuto con la squadra del Perugia durante gli anni Novanta. Il suo arrivo in Umbria ha segnato l’inizio di una nuova era, sia a livello tecnico che umano. Grazie alla sua esperienza e al suo know-how, Castagner è stato in grado di portare la squadra al successo, raggiungendo traguardi mai visti prima. I risultati raggiunti sono stati eccezionali: il Perugia ha conquistato due scudetti e due promozioni in Serie A nell’arco di cinque anni. La capacità dell’allenatore di motivare il gruppo, oltre alla sua abilità nel mettere a punto le tattiche giuste hanno permesso al Perugia di raggiungere grandissimi risultati, diventando una delle squadre più titolate della storia del calcio italiano. Ilario Castagner è considerato un vero e proprio maestro della motivazione, capace di spronare i suoi ragazzi a superare i propri limiti. Il suo carisma gli ha permesso di conquistare il cuore della città di Perugia, che tuttora lo ricorda come un vero eroe.

Ilario Castegner, allenatore della Lazio

Ilario Castegner è stato anche l’allenatore della Lazio. Il tecnico di Pordenone era conosciuto per la sua grande esperienza nel calcio italiano, maturata nel corso di oltre quarant’anni in cui ha allenato numerose squadre. La sua carriera da allenatore inizia nel 1974 a Perugia, poi approda alla Lazio nel 1981 e successivamente ha allenato, fra le altre, il Milan, l’Inter e l’Ascoli. Con la sua gestione, i biancocelesti hanno raggiunto anche un buon piazzamento nella Serie A.