Moto GP, il calendario delle ultime gare a Sepang e Valencia: ecco quando e gli orari

Gran finale di campionato per la Moto GP. Domenica 23 ottobre, ci sarà il fine settimana del GP di Malesia e domenica 6 novembre quello del GP della Comunità Valenciana, con le gare che si disputeranno a Sepang e Valencia, e saranno valide come penultima ed ultima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Entrambe le gare motociclistiche, in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, oltre che in diretta e differita su TV8.

Il GP di Malesia inizierà il 21 ottobre, con le prove libere. Il sabato, 22 ottobre, ci saranno le prove e le qualifiche. La domenica, sarà il tempo del classico warm up e della tanto attesa gara. Il GP della Comunità Valenciana inizierà con le prove libere venerdì 4 novembre. Il sabato, 5 novembre, sarà tempo di prove e qualifiche. Mentre la domenica, gas a martello per tutte le moto: giornata di warm up e soprattutto gara.

Foto: @Francesco Bagnaia