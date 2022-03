MotoGP Qatar 2022: data, orario e dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Tutto pronto per l’inizio della nuova e imperdibile stagione del Motomondiale con il GP del Qatar, sul circuito di Losail. Ma quando prenderà il via? Qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario? E dove e quando vedere le gare in diretta tv?

Moto GP Qatar: quando inizia e chi rappresenta l’Italia

La Moto GP del Qatar prenderà il via domenica 6 marzo, ma sarà un motomondiale diverso perché dopo ben 26 anni Valentino Rossi, che si è ritirato dalle ‘scene’, non ci sarà. L’Italia, però, sarà rappresentata da Pecco Bagnaia (Ducati), che tenterà di portare via il titolo a Fabio Quartararo.

Dove vedere le gare

La prima gara della stagione, tra prove libere, qualifiche e gare in diretta tv, si potrà seguire su Sky Sport Moto GP e in streaming sui portali Sky Go e Now Tv. In chiaro, su TV8, invece, verranno trasmesse live solo 6 Gran Premi (Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Misano e Aragon), mentre in differita ci saranno tutte le qualifiche e le gare delle tre classi del motomondiale 2022.

Il calendario della Moto GP in Qatar

Si inizierà venerdì 4 marzo con le prove libere e qui troverete l’elenco completo con gli orari delle gare:

9.50-10.30 Moto3, prove libere 1, diretta

10.45-11.25 Moto 2, prove libere 1, diretta

11.40-12.25 Moto GP, prove libere 1, diretta

14.10-14.50 Moto 3, prove libere 2, diretta

15.05-15-45 Moto 2, prove libere 2, diretta

16.16.45, Moto GP, prove libere 2, diretta

Sabato 5 marzo, invece, ci saranno le altre prove libere e le qualifiche:

9.24-10.05 Moto 3, prove libere 3, diretta

10.20-11.00 Moto 2, prove libere 3, diretta

11.15-12 Moto GP, prove libere 3, diretta

13.30-13.45 Moto3, Qualifica 1, diretta

13.55-14.10 Moto 3, qualifica 2, diretta

14.25-14.40 Moto 2, Qualifica 1, diretta

14.50-15.05 Moto 2, qualifica 2, diretta

15.20-15.50 Moto GP, Prove libere 4, diretta

16.00-16.15 Moto GP, Qualifica 1, diretta

16.25-16.40 Moto GP, qualifica 2, diretta.

Domenica 6 marzo, invece, è il giorno delle gare:

11.00-11.10 Moto 3, Warm Up, diretta

11.20-11.30 Moto 2, Warm Up, diretta

11.40-12.00 Moto GP, Warm Up, diretta

13.00 Moto 3, gara, diretta

14.30 Moto 2, gara, diretta

16.00, Moto GP, gara, diretta.