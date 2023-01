Motor Bike Expo 2023: via al grande evento dedicato alle due ruote, dal 27 al 29 gennaio. Padiglioni e cosa vedere

Motor Bike Expo 2023, ci siamo. Da domani venerdì 27 gennaio e fino a domenica 29 il grande salone dei motociclisti, riapre il quartiere fiera di Verona: oltre 700 espositori su 7 padiglioni, 35 Paesi esteri rappresentati tra marchi e protagonisti, tecnici e sportivi, anteprime assolute a livello internazionale e presentazioni di nuovi prodotti e modelli, oltre 100 eventi in 5 aree esterne, e numerosissimi piloti, organizzatori e altri esponenti del settore racing. Spazio anche ad “arte e cultura”, con preparatori Custom conosciuti in tutto il mondo, e al costume, con la grande area accessori e abbigliamento. Un settore in salute, che nel 2022 ha portato in strada 291.661 veicoli, 2.700 in più rispetto all’anno prima (fonte: ANCMA). A poche ore dall’apertura dunque, Motor Bike Expo 2023 cala i suoi assi, confermandosi rassegna di autentico respiro internazionale, aperta a ogni forma di passione per la moto.

Il programma completo del Motor Bike Expo 2023

Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio, dalle 9.00 alle 19.00, nella grande ad accogliente area di Veronafiere, le due ruote a motore saranno assolute protagoniste insieme al pubblico che, in sette padiglioni e 100.000 metri quadrati complessivi dedicati all’evento, potrà trovare, ammirare, “vivere” tutto quello che riguarda la galassia della moto. Al 15° anno di presenza a Verona, Motor Bike Expo si propone ancora una volta come primo grande evento mondiale dell’anno, una vetrina “dinamica” che diventa luogo di incontro tra l’intero comparto moto e il pubblico, impaziente di conoscere e testare le novità e di compiere le proprie scelte di acquisto.

Le cinque cose da non perdere a Motor Bike Expo 2023

Cosa vedere nel weekend 27-29 gennaio a Veronafiere

Altri numeri offrono un’idea della consistenza della manifestazione concepita e organizzata da Paola Somma e Francesco Agnoletto: oltre 700 sono gli espositori, 35 i Paesi esteri rappresentati da marchi e personaggi, più di 100 gli eventi presenti nel programma, di cui oltre la metà costituiti da esibizioni sportive, che, con il “Power show”, animeranno 5 aree esterne, 20.000 metri quadrati di arene “infuocate” dove lo spettacolo sarà assoluto protagonista. E poi oltre 20 premiazioni e presentazioni sportive, che richiameranno a Verona almeno un migliaio di piloti, organizzatori e tecnici di tutte le specialità, e un numero impossibile da definire di anteprime assolute di livello internazionale e presentazioni di nuovi prodotti e modelli.

I padiglioni del Motor Bike Expo 2023

Sotto i riflettori di MBE sfilano dunque la grande produzione di serie, di moto (con la presenza di tutte le principali case), di abbigliamento e accessori; le personalizzazioni e customizzazioni, che restano sempre una delle “anime” della rassegna, ponendola da sempre ai vertici mondiali del settore, di cui rappresenta un riferimento, anche nella sua cifra stilistica; il mondo racing, sull’asfalto e fuoristrada; il lifestyle, la moda, le tendenze che incrociano il mondo della moto; l’Adventouring e il turismo su due ruote, con la presenza di Enti e operatori del settore; la sostenibilità, la sicurezza, la solidarietà.

Tre padiglioni sono dedicati alle personalizzazioni (oltre 18.000 metri quadrati di esposizione al coperto) che fanno di MBE l’evento più grande al mondo in questo settore. Due padiglioni, per poco meno di 20.000 metri quadrati, sono riservati alla pista e alla strada e vi si possono acquistare caschi, tute, guanti, giacche, stivali ma anche carene, scarichi, manubri e addirittura pneumatici. Un padiglione è dedicato al lifestyle e alla moda, con i maggiori marchi di moto che si fanno ispirare dagli artigiani, dai garage e dalle tendenze che incrociano il mondo delle motociclette (oltre 8.000 metri quadrati). Completano l’esposizione il mondo dell’avventura, del fuoristrada e dei grandi viaggi, con quasi 15.000 metri quadrati di esposizione.